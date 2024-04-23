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Туркменистан намерен увеличить экспорт газа на восток с вводом в строй газоочистного сооружения в Марыйском велаяте

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В Марыйском велаяте Туркменистана на газовом месторождении Келлели ведется строительство мощного объекта по первичной очистке природного газа, сообщает нефтегазовый комплекс Туркменистана.

Объект будет обслуживать три перспективных месторождения области – Шерепли, Келлели, Йылан.

Его строительство ведет Специализированное управление треста «Türkmenýöritenebitgazgurnama» (Туркмен спец нефтегазстрой).

Объект позволит подвергать первичной очистке природный газ, добываемый из газовых месторождений Шерепли, Келлели и Йылан, которые затем будет транспортироваться в направлении газопровода высокого давления Гарагум-Учаджы-Малай и далее на экспорт на внешние рынки. Из Малай в Багтыярлык (граница с Узбекистаном) проходит газопровод, который является первым звеном магистрального газопровода (МГП) Туркменистан-Китай.

Следует отметить, что основной особенностью добываемого из месторождений Шерепли, Келлели и Йылан природного газа является отсутствие в его составе сероводородной примеси.

В настоящее время выполнено строительство газопроводов диаметром 159 и 219 миллиметров, а также монтажные работы сепараторов, вспомогательных установок, комплекта сборочных линий и оборудования первой точки подключения.

Строительно-монтажные работы наружных инженерных систем объекта первичной очистки природного газа – это электропроводные линии, пятикилометровая дорога четвертого класса, мощное водоочистное сооружение, водопроводная линия протяжённостью более семи тысяч метров.

Также полностью завершено строительство вспомогательных служебных объектов – пожарного депо, трансформаторной подстанции, поста оператора, медпункта.

Следующими этапами строительства объекта являются установка систем коммуникации и видеонаблюдения.

По подсчетам экспертов, после ввода нового объекта в эксплуатацию с газовых месторождений Шерепли, Келлели, Йылан на внешний рынок ежедневно будет отправляться 1 миллион 100 тысяч кубометров коммерческого природного газа. ///nCa, 23 апреля 2024 г. (фото – Nebit-Gaz)

 

 

 

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