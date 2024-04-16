Президент Токаев подписал законы, направленные на защиту прав женщин и безопасность детей

Законодательство было разработано в сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка, депутатами парламента и различными государственными учреждениями в соответствии с указаниями Президента Касым-Жомарта Токаева. Закон направлен на повышение безопасности семей и детей по всему Казахстану, уделяя особое внимание развитию надежной инфраструктуры для поддержки лиц, находящихся в уязвимом положении, и предотвращения случаев насилия.

Были введены нормы, ужесточающие ответственность за все акты насилия в отношении женщин и детей, укрепляющие институт семьи и повышающие безопасность несовершеннолетних. В частности, умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев теперь являются уголовно наказуемыми деяниями. Кроме того, была усилена ответственность за умышленное причинение вреда здоровью от средней до тяжелой степени.

Уголовная ответственность теперь распространяется на тех, кто подстрекает к самоубийству или помогает совершить самоубийство, а также на тех, кто его поощряет. Аналогичным образом, сексуальное домогательство к лицам моложе 16 лет теперь влечет за собой уголовную ответственность. Наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних были значительно ужесточены, что отражает более широкую приверженность защите молодежи. Кроме того, впервые была установлена административная ответственность за травлю несовершеннолетних, включая киберзапугивание. Для обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях учреждения теперь обязаны незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых противоправных действиях, совершенных несовершеннолетними или в отношении них. Кроме того, для защиты детей младше 16 лет в общественном транспорте новое правило запрещает их принудительное изъятие из-за неоплаты проезда.

Кроме того, созданы правовые основы для контакт-центра, занимающегося семейными вопросами и защитой прав женщин и детей. Теперь государственные органы должны сотрудничать с центром и информировать его об ответах на обращения граждан. Кроме того, были приняты законы о создании центров поддержки семьи, которые предлагают специализированные услуги жертвам бытового насилия.

Кроме того, были установлены новые принципы брачно-семейного законодательства, направленные на укрепление институтов брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также на обеспечение нравственного и духовного воспитания детей, воспитание уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям.

Президент Токаев был активным сторонником усиления правовых мер по борьбе с насилием в семье, которое он назвал главным социальным злом во время третьего заседания Национального курултая (Конгресса) в марте этого года. Директивы об усилении наказаний за насилие в отношении женщин и детей были даны Президентом Токаевым в его посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года. Приверженность Президента решению этой проблемы отражена в четких положениях нового законодательства, которые подчеркивают приверженность правительства защите основных прав граждан.

Закон знаменует собой значительный шаг вперед в стремлении Казахстана к социальной справедливости и защите женщин и детей. ///Посольство Казахстана в Туркменистане, 15 апреля 2024 г.