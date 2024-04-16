Министр иностранных дел Туркменистана был принят Президентом Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и углубленного стратегического партнерства, сообщает Пресс-служба Президента Узбекистана.

С особым удовлетворением отмечен рост взаимного товарооборота. Создается торговая зона “Шават-Дашогуз”. Продолжается взаимовыгодное сотрудничество в области промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Расширяются межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен. В этом году в Узбекистане состоится целый ряд мероприятий в связи с празднованием 300-летия поэта Махтумкули Фраги.

Особое внимание уделено вопросам формирования новой повестки многопланового партнерства в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. ///nCa, 16 апреля 2024 г.