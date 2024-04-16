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Министр иностранных дел Туркменистана был принят Президентом Узбекистана

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и углубленного стратегического партнерства, сообщает Пресс-служба Президента Узбекистана.

С особым удовлетворением отмечен рост взаимного товарооборота. Создается торговая зона “Шават-Дашогуз”. Продолжается взаимовыгодное сотрудничество в области промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Расширяются межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен. В этом году в Узбекистане состоится целый ряд мероприятий в связи с празднованием 300-летия поэта Махтумкули Фраги.

Особое внимание уделено вопросам формирования новой повестки многопланового партнерства в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. ///nCa, 16 апреля 2024 г.

 

 

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