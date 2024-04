Туркменистан и XP Up green разработают совместный план действий по обеспечению экологической целостности и повышению эффективности использования нефтяных и газовых месторождений

Туркменская делегация, находясь с визитом в Европейском Союзе, провела ряд важных встреч не только с официальными лицами ЕС, но и с представителями бизнеса, в частности, с генеральным директором компании XP Upgreen, Бартом Вотериксом. XP Upgreen является компанией, которая активно внедряет новейшие европейские технологии в сфере увеличения объема добычи углеводородов, а также направлена на сокращение выбросов метана, что делает её важным игроком на рынке энергетических технологий.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области разработки и оптимизации нефтегазовых месторождений в Туркменистане. Стороны подчеркнули значимость технологического партнерства для повышения эффективности и экологичности производственных процессов. В результате переговоров было принято решение о разработке совместного плана действий, который будет включать конкретные направления и проекты в Туркменистане.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Туркменистана по модернизации своей энергетической отрасли и укреплению международных связей. Сотрудничество с XP Upgreen открывает новые возможности для внедрения передовых европейских технологий в эксплуатацию месторождений, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению эффективности производства. /// nCa, 13 April 2024 (in cooperation with Embassy of Turkmenistan in Brussels)

