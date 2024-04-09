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ПРООН и Туркменистан совместно запускают образовательные занятия под названием “TurkmenYouth4SDGs”

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Для вовлечения студенческой молодежи Туркменистана в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Программа развития ООН в Туркменистане совместно с Институтом международных отношений Министерства Иностранных Дел Туркменистана запустила серию Образовательных сессий под названием “TurkmenYouth4SDGs”.

Первая сессия, которая прошла в Здании ООН 8 апреля 2024г., была приурочена ко Всемирному дню здоровья и посвящена сотрудничеству ПРООН с Правительством Туркменистана для достижения ЦУР 3: «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

На встрече специалисты ПРООН рассказали студентам о совместных проектах по здравоохранению в Туркменистане. Был представлен обзор цифровых технологий, которые ПРООН внедряет в национальную систему здравоохранения в соответствии с глобальными тенденциями. Мероприятие также послужило платформой для повышения осведомленности о здоровье и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

С 2010 года ПРООН в сотрудничестве с Правительством Туркменистана и партнерами по развитию реализует проекты, направленные на укрепление системы здравоохранения в стране.

/// nCa, 9 April 2024 (In cooperation with UNDP Turkmenistan)

#Turkmenistan, #UNDP, #TurkmenYouth4SDGs,

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