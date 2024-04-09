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Развитие управления земельными ресурсами в Туркменистане: обучающие семинары ПРООН/ГЭФ по технологиям измерения земель

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Ашхабад, 8 апреля 2024 г.: 2-6 апреля 2024 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» был проведен пятидневный практический тренинг. Тренинг был посвящен использованию Глобальной навигационной спутниковой системы базовых станций (ГНСС) для улучшения управления земельными ресурсами, включая земли сельскохозяйственного назначения, в котором приняли участие специалисты Министерства Сельского хозяйства Туркменистана.

Целью тренинга, проведенного международными экспертами, было, прежде всего, обучение специалистов Земельной службы Туркменистана со всех велаятов использованию современных инструментов измерения земель. Ожидается, что приобретенный опыт позволит усовершенствовать систему кадастрового учета страны, что в конечном итоге будет способствовать борьбе с опустыниванием и достижению нейтральности деградации земель.

На начальном этапе обучения международные специалисты ознакомили местных специалистов Земельной службы с основными принципами работы ГНСС, включая существующие и ожидаемые возможности станций ГНСС по всему миру. За обучением последовало практическое занятие, в ходе которого специалисты занялись установкой, настройкой и обслуживанием ГНСС-приемников, произвели измерения площадей и объемов, а также автоматизированные точечные измерения с указанием их соответствующих параметров.

«Глобальная навигационная спутниковая система — это система, предназначенная для определения географических координат наземных, водных и воздушных объектов, а также низкоорбитальных космических аппаратов», — рассказал международный координатор тренинга Александр Дианов. «Технология ГНСС играет решающую роль в продвижении улучшенных методов управления земельными ресурсами, предоставляя фермерам возможности точного позиционирования и сбора данных, позволяя им улучшить управление земельными ресурсами, оптимизировать сельскохозяйственные операции, повысить производительность и способствовать экологической устойчивости».

Тренинг был организован в сотрудничестве с проектом ФАО/ГЭФ «Интегрированное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции (ИСЦАУЗР-2)».

/// nCa, 9 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

 

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