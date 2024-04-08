Президент Туркменистана возглавил велопробег в Ашхабаде

7 апреля 2024 года в Ашхабаде и административных центрах велаятов состоялся велопробег, приуроченный ко Всемирному дню здоровья.

Это было масштабное мероприятие под руководством президента Сердара Бердымухамедова.

Всемирный день здоровья 2024 года отмечается во всем мире под девизом “Мое здоровье – мое право”.

Туркменистан продолжает укреплять и расширять свою сеть здравоохранения, чтобы ни один гражданин не остался без внимания.

ВОЗ предупреждает, что во всем мире право миллионов людей на здоровье все чаще оказывается под угрозой. Болезни и стихийные бедствия становятся все более распространенными причинами смерти и инвалидности. Конфликты разрушают жизни, вызывая смерть, боль, голод и психологические расстройства.

Целостный подход Туркменистана признает дипломатию здравоохранения важной частью комплексной дисциплины дипломатии.

Самым последним примером этого является передача в дар таджикским детям лекарств и предметов медицинского назначения 4 апреля 2024 года. Мероприятие было организовано Благотворительным фондом помощи нуждающимся в заботе детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Поставка медикаментов состоялась в день визита Аркадага Бердымухамедова в Таджикистан.

* * *

6 апреля 2024 года президент Туркменистана получил велосипед, присланный командой ОАЭ по шоссейному велоспорту Team Emirates. Это был подарок от заместителя председателя Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, министра Канцелярии Президента ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна.

Подарок подчеркнул поддержку Всемирного дня здоровья. /// nCa, 7 апреля 2024 г. [изображения предоставлены ВОЗ, TDH]