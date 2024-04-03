Туркменистан принимает участие в заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту

3-4 апреля 2024 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит очередная сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS).

В работе сессии принимают участие председатель CIGEPS, министр спорта Чили г-н Хайме Писарро, помощник Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам г-жа Габриэла Рамос, бывший председатель CIGEPS, министр молодежи и спорта Азербайджана г-н Фарид Гаибов, главы соответствующих департаментов ЮНЕСКО, представители государств – членов Комитета и неправительственные организации.

В работе данной сессии принимает участие делегация Туркменистана в составе Посла, Постоянного представителя Туркменистана при ЮНЕСКО г-на Максата Чарыева, начальника международного отдела Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту г-на Шамырата Серяева, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Сессия CIGEPS 2024 года посвящена выполнению решений 7-й Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), в ходе которой более 110 государств-членов одобрили Бакинский итоговый документ MINEPS VII. В соответствии с документом был создан альянс “Здоровый образ жизни”. Этот глобальный альянс объединяет представителей частного и государственного секторов для поддержки внедрения программы “Здоровый образ жизни” на национальном и международном уровнях.

Секретариат представит информацию о прогрессе, достигнутом в приоритетных областях деятельности программы, которые включают в себя продвижение социального и экологического наследия крупных спортивных мероприятий, укрепление базы фактических данных о влиянии спорта, увеличение инвестиций в спорт, отстаивание гендерного равенства и его защиту, борьбу с расизмом, расширение прав и возможностей молодежи и раскрытие потенциала спортивной экосистемы Африки. Также будет представлен обзор мероприятий высокого уровня ЮНЕСКО на 2024 год, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми.

16 ноября 2023 года в ходе 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Туркменистан был избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) на 2023-2027 годы. ///nCa, 3 апреля 2024 г.