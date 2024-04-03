ПРООН продвигает участие Туркменистана в усилиях по восстановлению бассейна Аральского моря на заседании МКУР в Астане

Астана, 27-28 марта 2024 г.: В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» была организована поездка Делегации Туркменистана высокого уровня в Астану (Казахстан) для участия в заседании Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала (МКУР МФСА), проходившем 27-28 марта 2024 года в Астане. Поездка организована в поддержку более активного и информированного участия Туркменистана в реализации регионального сотрудничества в рамках программы МФСА по совершенствованию управления и восстановлению земельных и водных ресурсов бассейна Аральского моря.

Заседанию МКУР 27 марта предшествовало заседание Консультативного совета с участием ответственных представителей природоохранных ведомств и экономического сектора, структурных подразделений и организаций при МКУР, а также представителей общественных организаций стран Центральной Азии.

В ходе двухдневного заседания МКУР дискуссии были сосредоточены на приграничном сотрудничестве в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Также был представлен отчет о работе Республики Казахстан за время председательства в комиссии. В результате процесса ротации председательство на следующие два года взял на себя Таджикистан. Кроме того, были представлены планы по реализации Региональной программы охраны окружающей среды на 2024–2026 годы для устойчивого развития в странах Центральной Азии.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды Туркменистана Бегенча Миминова, за прошедшие годы именно МФСА и МКУР сыграли важную роль в выстраивании диалога и сотрудничества по решению социально-экономических проблем, вызванных Аральским кризисом. Он отметил, что Туркменистан выступает за поддержку и реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионах Центральной Азии. Г-н Миминов подчеркнул важность мероприятия, заявив: «Наша общая цель создать гармоничную, устойчивую и долгосрочную систему сотрудничества, основанную на обеспечении интересов стран нашего региона, благополучие живущих здесь народов, их здоровья, развития и прогресса».

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Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) создана решением Межгосударственного совета по вопросам бассейна Аральского моря (19 июля 1994 года, Ашхабад) в соответствии с «Соглашением о совместных действиях по решению проблем Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона», подписанным главами государств Центральной Азии в Кызыл-Орде 26 марта 1993 года. Главной целью МКУР является координация и управление региональным сотрудничеством в области окружающей среды и устойчивого развития стран Центральной Азии. ///ПРООН Туркменистан, 2 апреля 2024 г.