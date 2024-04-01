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В железнодорожном агентстве Туркменистана состоялась встреча с Послом Таджикистана

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30 марта в офисе агентства «Туркмендемиреллары» (Туркменские Железные Дороги) состоялась встреча руководителя агентства Азата Атамырадова с Послом Таджикистана в Туркменистане Вафо Ниятбекзода, сообщает «Туркмендемиреллары».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и будущих перспективах двустороннего сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. В частности, особое внимание было уделено вопросам увеличения объёмов грузовых перевозок между двумя странами и усиления работы конкурентоспособных коридоров.

Глава Агентства железнодорожного транспорта Туркменистана пригласил в Ашхабад железнодорожников Таджикистана, логистические компании страны и производителей с целью обсуждения вопросов наращивания грузооборота между двумя странами.

Стороны также отметили растущее значение международного мультимодального коридора CASCA+ («Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа»).

Таджикский дипломат выразил заинтересованность своей страны в этом мультимодальном сообщении и пообещал обсудить с таджикскими железнодорожниками упомянутый мультимодальный коридор в ближайшее время. Агентство будет уведомлено о результатах переговоров.

Также послу было предложено в ближайшее время организовать онлайн-встречу между туркменскими и таджикскими железнодорожниками.

Следует напомнить, что 14-15 сентября прошлого года в Душанбе, столице Таджикистана, состоялась пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ходе саммита было подписано Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Целью данного документа является обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в Центральноазиатском регионе, в том числе с участием Туркменистана и Таджикистана, создание новых международных мультимодальных коридоров и повышение их эффективности, облегчение транспортировки и транзита грузов наземным транспортом. ///nCa, 1 апреля 2024 г.

 

 

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