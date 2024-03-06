Туркменистан и Румыния будут наращивать сотрудничество в области образования – румынские вузы предлагают 105 стипендий для туркменских граждан

6 марта 2024 года в Министерстве национального образования Румынии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана А.Аннаева с заместителем министра национального образования Румынии г-ном Ионель-Флориан Ликсандру.

В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя дружественными странами в сфере образования и пути их развития и укрепления.

Заместитель Министра в своем выступлении отметил о заинтересованности румынской стороны в налаживании и дальнейшем укреплении установленного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах. Замминистр поблагодарил туркменскую сторону за то, что при рассмотрении ВУЗов для направления туркменской молодежи в зарубежные государства на обучение, выбирает румынские ВУЗы.

В свою очередь, А.Аннаев отметил, что в Туркменистане придаётся большое значение использованию международного опыта и достижений в совершенствовании системы образования, особо выделив эффективный характер взаимодействия между Туркменистаном и Румынией в данном направлении. Также Посол выразил благодарность за оказываемую поддержку в обучении туркменских студентов. На основе программы сотрудничества, румынская сторона ежегодно выделяет стипендии, сегодня это 105 стипендий на обучение в высших учебных заведениях для граждан Туркменистана.

В контексте вопросов сотрудничества туркменской стороной было предложено поддержать участие профессоров, студентов и школьников Румынии на международных научных конференциях и олимпиадах, проводимых в Туркменистане в течении 2024 года. На что румынская сторона, выразила согласие и сообщила, в свою очередь, что в ближайшее время тоже отправит список олимпиад проводимых в Румынии для участия туркменских студентов и школьников.

Стороны отметили о важности олимпиад в качестве средства для сближения студентов и академических кругов, установления дружбы и мира. Посол также сообщил об инициативах Туркменистана, нацеленных на совершенствование молодежной политики Туркменистана.

В продолжение к этому, было предложено организовать «открытые уроки» о Туркменистане, где румынские студенты и школьники ознакомились бы также с историей туркмен, с культурой и традицией, с литературой туркменского поэта Махтумкули Фраги.

В завершении встречи стороны выразили общее мнение, что отношения в образовании являются неотъемлемой частью динамично развивающихся туркмено-румынских отношений и договорились поддерживать прямой контакт для решения рабочих вопросов. ///Посольство Туркменистана в Румынии, 6 марта 2024 г.