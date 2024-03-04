Аркадаг Бердымухамедов встретился с руководителями турецких холдингов Rönesans и Çalyk  

В рамках рабочего визита в Турцию Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел отдельные встречи с председателем правления компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком и председателем Совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком.

В ходе встречи с Ылыджаком констатировалось, что многолетнее плодотворное туркмено-турецкое сотрудничество по линии частного сектора вносит большой вклад в расширение двустороннего торгово-экономического партнёрства. Отмечалось также, что компания «Rönesans Holding» на протяжении длительного периода успешно работает на туркменском рынке, активно участвуя в осуществлении значимых проектов в сферах градостроения, нефтегазовой и химической промышленности.

Подчеркнув стремление «Rönesans Holding» к наращиванию взаимодействия с Туркменистаном и готовность предоставить для этого имеющийся опыт и потенциал, Эрман Ылыджак подчеркнул, что возглавляемая им компания искренне гордится оказанным ей доверием и приложит все усилия для выполнения принятых на себя партнёрских обязательств.

Ахмет Чалык отметил, что этот визит Аркадага в Турецкую Республику и участие в третьем Анталийском дипломатическом форуме являются важными событиями в истории межгосударственного диалога.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что туркмено-турецкое сотрудничество охватывает различные направления, в том числе, энергетику, текстильную промышленность, строительство и другие отрасли. В данном контексте был отмечен большой вклад турецких компаний в социально-экономическое развитие Туркменистана.

Так, компанией «Çalyk Holding» построены и введены в эксплуатацию оснащенные новейшими технологиями объекты здравоохранения, производственной и энергетической сфер, имеющих большое значение для Туркменистана. А электростанция комбинированного цикла мощностью 1574 мегаватта, которая будет построена на побережье Каспия, позволит нарастить экспорт туркменской электроэнергии в соседние и другие страны.

Ахмет Чалык выразил Национальному Лидеру туркменского народа признательность за оказываемое доверие, подчеркнув, что для турецкого холдинга – большая честь принимать участие в реализации крупных инфраструктурных проектов в Туркменистане. ///nCa, 4 марта 2024 г.