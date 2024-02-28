Энергетический проект CASA-1000 возобновляется в Афганистане во избежание риска потери активов на сумму $ 1 миллиард

В Афганистане возобновляется реализация проекта передачи электроэнергии между Центральной Азией и Южной Азией (CASA-1000) стоимостью 1,2 миллиарда долларов США по просьбе трех соседних стран, сообщает Всемирный Банк.

Проект предусматривает доставку чистой энергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в Пакистан через Афганистан. Поскольку строительство энерголинии близится к завершению в других странах-участницах, возобновление работ в Афганистане имеет решающее значение для того, чтобы избежать риска потери проектных активов.

Между тем, все будущие доходы от реализации электроэнергии и управление всеми строительными платежами будет осуществляться вне пределов Афганистана.

Проект был одобрен правлением Всемирного Банка в марте 2014 года при финансировании Международной Ассоциации Развития (МАР). Однако все мероприятия по реализации CASA-1000 были прекращены в связи с политической ситуацией в Афганистане в августе 2021 года.

До того, как проект был приостановлен, около 18% опор для афганской части линии электропередачи CASA уже было возведено, также поставлено около 95% материалов и оборудования, необходимых для завершения проекта в стране.

Завершение строительства афганского сегмента имеет решающее значение, поскольку это ключевая связующая страна для линии электропередачи CASA-1000. Работа в трех других странах почти завершена, и они уже начали погашать кредиты Всемирному Банку и другим финансовым институтам. В случае, если строительство ЛЭП CASA-1000 не будет завершено, это приведет к значительным экономическим и финансовым потерям для Кыргызской Республики, Пакистана и Таджикистана – в первую очередь к потере активов на сумму 1 миллиард долларов.

Страны обратились к Всемирному Банку с просьбой возобновить проект в Афганистане, продолжив финансирование в рамках МАР. В итоге, ВБ принял решение возобновить проект CASA-1000 в обходном порядке.

Этот порядок предусматривает управление всеми строительными платежами и будущими доходами от проекта за пределами Афганистана. Эти финансовые поступления не будут никак связаны с финансовыми системами действующих властей в стране.

Возобновление строительства будет проходить в два этапа: строительство, которое, как ожидается, займет три года, и ввод ЛЭП в эксплуатацию. /// nCa, 28 февраля 2024 г. (на основе пресс-релизов Всемирного Банка)