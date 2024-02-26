В МИД Туркменистана состоялась встреча со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

23 февраля 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова со Специальным посланником МИД Китайской Народной Республики по делам Афганистана ЮЭ Сяоюном.

В ходе встречи был выделен высокий уровень отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем, к которым всегда присущ высокий уровень взаимопонимания и взаимной поддержки. В этом контексте было отмечено, что в активизации межгосударственного диалога ключевая роль отводится личным контактам лидеров двух стран, которые придают мощный импульс дальнейшему развитию и расширению туркмено-китайских связей.

Дипломаты отметили, что Туркменистан и Китай объединяют схожесть позиций и взглядов по многим актуальным вопросам глобальной и региональной политики. Также констатировалось, что страны активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане и на постоянной основе ведут системный диалог. Наряду с этим, Туркменистан и Китай эффективно сотрудничают в рамках формата министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. В этой связи, стороны детально обсудили повестку предстоящей 5-ой встречи данного формата.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по содействию миростроительства в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны. При этом миростроительство в Афганистане рассматривается туркменской стороной с точки зрения единства трех его основных направлений: политического, экономического и социально-гуманитарного.

Во-первых, Туркменистан выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности в стране и приближающего перспективы достижения внутреннего согласия и баланса интересов в Афганистане.

Во-вторых, процесс миростроительства в Афганистане невозможно рассматривать без вовлечения этой страны в региональные экономические интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов.

И, в-третьих, гуманитарная составляющая миростроительства в этой стране всегда оказывала позитивное воздействие на этот процесс.

Одновременно с этим, туркменская сторона считает необходимым поиск и использование возможностей проведения консультаций с уполномоченными афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другим вызовам современности.

В заключении, стороны подтвердили, что Туркменистан и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку для восстановления Афганистана, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.///МИД Туркменистана