Туркменские железные дороги предлагают высококачественные разгрузочно-погрузочные услуги на международных сообщениях – Тарифы

Грузовые станции, входящие в состав 20-го филиала АООТ «Демирёллары» (Железные дороги Туркменистана) предлагают услуги по импортным, экспортным и транзитным погрузочно-разгрузочным работам на международных сообщениях.

В настоящее время на грузовой площадке станции Анау, расположенной на территории Ахалского велаята, клиентам предлагаются различные услуги по разгрузке грузов, импортируемых по железной дороге, – это например, строительные товары (арматура, шпаклёвка, цемент), а также продовольственные грузы (мука и растительное масло).

Помимо этого, на погрузочно-разгрузочную площадку станции Туркменабад, расположенную в Лебапском велаяте страны, из Ирана по железной дороге доставляются арматура и цемент. Грузы перегружаются из вагонов в автомобили и отправляются в Афганистан. В настоящее время с 20 вагонов 1 360 тонн арматуры перегружаются из вагонов в автомобили. Месячный объем отправки грузов может достигнуть примерно 5-10 тысяч тонн.

Туркменистан также наращивает свои экспортные возможности. Например, туркменская сера экспортируется в зарубежные страны, а именно в Китай и Марокко. Так, на территории грузового двора станции Сарахс были осуществлены погрузочно-разгрузочные работы для 100 тысяч тонн серы, которая дальше отправилась в иранский порт Бандар-Аббас.

20-й филиал АООТ «Демирёллары» предлагает следующие тарифы на услуги на грузовых дворах станций Сарахс, Этрек, Туркменабат, Керки, Зергер, Мары, Алтын-асыр, Гыпджак, Дашогуз:

///Туркменские Железные Дороги