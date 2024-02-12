США и Центральная Азия провели первое заседание Диалога по важнейшим минералам C5+1

8 февраля 2024 года Государственный департамент США провел первое заседание Диалога по важнейшим минералам в формате США + 5 стран Центральной Азии.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Государственным департаментом США, заседание проходило под председательством заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе У. Фернандеса.

Обсуждение было сосредоточено на целях и задачах Диалога, которые будут направлены на расширение участия региона в глобальных цепочках поставок важнейших полезных ископаемых, укрепление экономического сотрудничества и продвижение перехода к экологически чистой энергетике, а также защиту уникальных экосистем Центральной Азии.

Модератором мероприятия выступил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в сопровождении заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной Азии Джона Марка Поммерсхайма и коллег из правительства США, которые работают над важнейшими полезными ископаемыми.

Высокопоставленные чиновники из стран Центральной Азии поделились своей заинтересованностью в развитии инвестиционных возможностей в области важнейших полезных ископаемых, отвечающих самым высоким экологическим, социальным стандартам и управлению.

В духе сотрудничества C5+1 каждая страна подчеркнула преимущества совместной работы для достижения общих важнейших целей в области полезных ископаемых, включая диверсификацию рынков и развитие технологий.

Среди обсуждаемых инициатив Соединенные Штаты выделили возможности, открываемые Партнерством по безопасности полезных ископаемых и Партнерством по глобальной инфраструктуре и инвестициям.

Соединенные Штаты приветствовали вклад пяти стран ЦА в продвижение новых партнерских отношений и инвестиционных возможностей, а также усилия по продолжению диалога через национальных координаторов в рамках С5+1, говорится в пресс-релизе.

Инициатива по проведению диалога по важнейшим минералам была объявлена президентами США, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммите C5+1, который состоялся в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

О богатстве критически важных минералов в Центральной Азии

Международный налоговый и инвестиционный центр, некоммерческая организация, базирующаяся в Вашингтоне, в декабре 2023 года, выпустила отчет под названием «Использование редкоземельных элементов Центральной Азии для экономического роста», в котором анализируется изобилие редкоземельных металлов в Центральной Азии. Особое внимание в нем уделяется Казахстану, обладателю крупнейших запасов РЗЭ в регионе. Казахстан также обладает крупнейшими в мире запасами хрома и вторыми по величине запасами урана, занимает очень крепкие позиции во многих других горнодобывающих отраслях.

Доклад подчеркивает важность связей со странами ЦА, и в частности с Казахстаном, не только для обеспечения поставок РЗЭ на западные рынки, но и для установления более тесных геополитических связей.

В 2012-2016 годы Геологическая служба США провела инвентаризацию залежей полезных ископаемых по всей Центральной Азии. Тогда было обнаружено 384 проявления редких минералов, в том числе 160 в Казахстане, 87 в Узбекистане, 75 в Кыргызстане, 60 в Таджикистане и два в Туркменистане. В обновленном отчете Геологической службы США за 2018 год сказано, что результаты 2016 года варьируются от обнаружения полезных ископаемых до ранее разработанных месторождений.

Узбекистан обладает большими запасами различного сырья, такого как серебро, титан и литий, а также является пятым в мире поставщиком урана и располагает одиннадцатыми в мире по величине доказанными запасами меди.

В Туркменистане, по мнению местных экспертов, огромные возможности в плане критически важных минералов скрыты в ресурсах залива Гарабогазгол.

В Таджикистане разведано 800 месторождений и проявлений полезных ископаемых, в том числе меди, серебра, золота, свинца, лития, сурьмы, никеля, вольфрама, ванадия и других редких ископаемых.

В Кыргызстане недавно обнаружены проявления лития и по этому критическому металлу уже проявляют заинтересованность международные компании из КНР, Южной Кореи и Германии.

Критические важные минералы имеют множество сфер применения от промышленности и чистой энергетике до стратегических отраслей для национальной безопасности. И вероятно, в обозримом будущем нефть и газ уступят свое место критическим важным минералам в качестве главной цели ресурсных гонок. ///nCa, 12 февраля 2024 г.