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Туркменистан присоединился к Конвенции БУНКЕР-2001 Международной Морской Организации

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 Международная Морская Организация одобрила присоединение Туркменистана к  «Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом» (БУНКЕР-2001). Данная Конвенция вступит в силу для Туркменистана с 23 апреля 2024 года, сообщает Агентство морского и речного транспорта Туркменистана.

Конвенция БУНКЕР-2001 была принята Международной морской организацией 23 марта 2001 года и вступила в силу 21 ноября 2008 года.

Основная цель Конвенции – принятие единого международного стандарта и процедуры определения вопросов ответственности и предоставления компенсации за загрязнение бункерным топливом.

Согласно конвенции, бункерное топливо — это топливо, используемое для работы судовых двигателей. Конвенция обеспечивает достаточную, быструю и эффективную компенсацию лицам, понесшим ущерб в результате разливов топлива.

В настоящее время участниками конвенции БУНКЕР-2001 являются более 100 стран мира, в том числе прикаспийские государства Россия, Азербайджан, Иран. ///nCa, 8 февраля 2024 г.

 

 

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