Запланируйте Самую Романтичную Поездку в Турцию в честь Дня Святого Валентина

Приближается 14 февраля, День всех влюбленных, и самый романтичный день в году уместно провести в одной из самых романтичных стран мира – Турции. Приняв во внимание множество факторов, мы отобрали три наиболее интересных варианта путешествий, в каждом из которых вас ждут насыщенная культурная программа и вкусная кухня.

Свидание в мегаполисе: Стамбул

Стамбул не только один из самых известных городов мира, но и завораживающее своей красотой направление для романтичных выходных. Стамбул чарует туристов бесконечными открытиями, ведь это необыкновенный город, где вас повсюду окружат поразительные виды и старинные постройки. Допустим, ваша пара здесь впервые. Тогда вам понравится следующий план: начните день со знаменитого турецкого завтрака, а затем по очереди осмотрите вечные памятники Стамбула: величественные Айя-Софию и Голубую мечеть, Дворец Топкапы и Цистерну Базилику. Вы можете насладиться SPA-процедурами или совместным посещением парной-хамама в старинной турецкой бане и вместе затеряться в лабиринте улиц, хранящих память о своей уникальной истории… В качестве завершающего штриха подарите своей второй половинке какое-нибудь прекрасное ремесленное изделие, которое найдете на Гранд-базаре.

Что сделать: новая городская достопримечательность Галатапорт Стамбул предлагает целый ряд возможностей, от роскошных покупок до музейных экскурсий. Вас ждет Стамбул Модерн, первый городской музей современного искусства, здание которого спроектировал знаменитый архитектор Ренцо Пьяно.

Что посмотреть: в нескольких прибрежных районах, в том числе Эминеню, Бешикташ и Ускюдар, можно отправиться на лодочную прогулку, чтобы полюбоваться потрясающим видом на Босфор и Стамбул с воды. Для большей душевности и удобства можно выбрать прогулку для двоих с индивидуальным обслуживанием.

Что попробовать: Стамбул – гастрономический город, где вы можете приобщиться к лучшим образцам турецкой и международной кухни в ресторанах со звездами Michelin. Прекрасным дополнением послужат турецкое вино и завораживающие виды.

Несколько дней в сказочном краю: Каппадокия

Каппадокия встречает туристов уникальным ландшафтом: благодаря неземным «сказочным дымоходам» и другим скальным образованиям она считается одним из самых красивых мест не только в Турции, но и во всем мире. Каппадокия – необыкновенный край, где влюбленные полностью погружаются в романтику, которой способствуют сама атмосфера этой местности, живописные долины и очарование заснеженных «сказочных дымоходов». Вы можете побаловать себя проживанием в одном из комфортабельных пещерных отелей, пить глинтвейн или турецкий кофе у камина и посетить знаменитые подземные города Каппадокии, вырубленные в скалах в древности.

Что сделать: в Каппадокии находятся красивейшие пешие маршруты Турции, на которых открываются великолепные виды. Не упустите возможность посетить Долину любви!

Что посмотреть: впечатляющие пейзажи региона, поднявшись в небо на воздушном шаре. Что попробовать: турецкие вина, изготовленные из местного винограда Эмир, закусывая их сыром дивле обрук и нигде с голубой плесенью.

День всех влюбленных под теплым средиземноморским солнцем: Анталия

Простирающиеся повсюду чистейшие пляжи, древние города с яркой историей и роскошные пейзажи, переливающиеся всеми оттенками зеленого… Анталия остается настоящим раем в любое время года, ведь солнце светит здесь в среднем 300 дней в году. Исторические маршруты, прекрасные пляжи и древние руины этой местности даже зимой согреты теплым средиземноморским солнцем. Анталия знаменита качеством жизни и разнообразием возможностей: от пеших маршрутов до дегустации блюд средиземноморской кухни, где главная роль отведена оливковому маслу. Элитные отели с высококлассным обслуживанием, подходящие парам и семьям, выведут ваше путешествие на новый уровень.

Что сделать: так как Анталия – это старинный портовый город, отправьтесь на лодочную прогулку из Калеичи или арендуйте яхту для отдыха премиум-класса.

Что посмотреть: из Анталии можно добраться в древние города Перге, Патара и Аспендос, чтобы узнать больше о глубокой и многогранной культуре региона.

Что попробовать: в стильных и живописных ресторанах Анталии подают любимые местные морепродукты (креветки, кальмары и осьминоги) в сопровождении турецких вин. ///nCa, 3 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)