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Туркменистан отправит в Кыргызстан сжиженный газ в качестве гумпомощи из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

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Туркменистан намерен оказать гуманитарную помощь в виде поставок сжиженного газа в Кыргызстан в связи с аварией на ТЭЦ города Бишкек.

Соответствующее поручение было дано Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом 2 февраля 2024 года в ходе телефонного разговора сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов своему кыргызскому коллегу Жээнбеку Кулубаеву.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также отметили необходимость наращивания торгово-экономического партнёрства. Министры условились поддерживать контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран на регулярной основе, сообщает МИД Туркменистана.

ТЭЦ города Бишкек – одна из важнейших энергогенерирующих станций Кыргызстана. Взрыв на станции и последующий пожар произошли в ночь на пятницу, 2 февраля.

Авария случилась на 14-ом котле старой части ТЭЦ, прошедшем капитальный ремонт и запушенном только в декабре 2023 года, передает Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар».

В связи с инцидентом энергетики предпринимают экстренные меры для бесперебойного обеспечения населения электричеством. Увеличена выработка мощности на ГЭС Кыргызстана.///nCa, 3 февраля 2024 г.

 

 

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