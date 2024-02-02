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Сердце под защитой – Туркменские медики в регионах осваивают передовые методы эндоваскулярной хирургии

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Туркменистан активно развивает международное сотрудничество в сфере здравоохранения, что в сочетании с ростом опыта и профессионализма туркменских врачей приводит к впечатляющим результатам.

Недавно в отделении эндоваскулярной хирургии Марыйской областной многопрофильной больницы туркменские специалисты начали проводить ангиографические обследования эндоваскулярными методами диагностики, сообщает газета «Туркменистан».

Более того, медики успешно выполнили процедуры стентирования коронарных артерий.

Стентирование коронарных артерий – это минимальное хирургическое вмешательство, которое позволяет восстановить кровоток в артериях сердца путём имплантации стентов в месте сужения коронарной артерии. Коронарное стентирование занимает ведущее место в эндоваскулярном лечении пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

Успешная реализация столь сложных медицинских процедур в областных центрах свидетельствует о том, что в регионах страны в ближайшее время будут осуществляться кардиохирургические операции детям и пожилым людям на уровне услуг, предлагаемых в современных здравницах. ///nCa, 2 февраля 2024 г.

 

 

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