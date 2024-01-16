ЮНФПА и ЮНИСЕФ провели тренинг для соцработников по оказанию психологической помощи женщинам в рамках обследования MICS7

11-12 января 2024 года, в рамках оказания технического содействия Государственному комитету Туркменистана по проведению Кластерного обследование по многим показателям (MICS7), ЮНФПА совместно с ЮНИСЕФ организовали двухдневный семинар для социальных работников Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, а также операторов «горячих линий» и психологов общественных организаций «Кейик Окара» и «Тазе Заман».

Целью обучения, являлась подготовка к оказанию необходимой поддержки женщинам, нуждающимся в психологической и социальной поддержке. Обращения за подобной помощью могут возникнуть во время проведения полевых работ по сбору данных MICS7.

MICS предоставляет международно-сопоставимые данные о благополучии детей и женщин, а также данные о социальном развитии, здоровье детей и матерей, питании, репродуктивном здоровье женщин, образовании, защите детей, водоснабжении и санитарии.

Сбор данных в рамках MICS на местах был запущен в Туркменистане 4 января. Опрос будет проводиться с января по апрель 2024 года обученными полевыми командами, которые посетят 6800 отобранных домохозяйств по всей стране.

МИКС играет важную роль в мониторинге выполнения Целей устойчивого развития в Туркменистане на период до 2030 года, охватывая более 33 показателей ЦУР.///nCa, 16 января 2024 г.