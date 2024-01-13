Узбекистан и Туркменистан готовят соглашение по упрощению визовых процедур для международных грузоперевозчиков

10 января 2024 года состоялось заседание туркмено-узбекской экспертной рабочей группы по вопросам сборов и платежей, взимаемых при осуществлении международных автомобильных перевозок перевозчиками Узбекистана и Туркменистана, сообщает минтранс РУз.

На совещании, проведенном в формате видеоконференцсвязи стороны обсудили следующие вопросы:

Оптимизация сборов и платежей, взимаемых с перевозчиков в Узбекистане и Туркменистане в процессе международных грузоперевозок

Ускорение подписания проекта межправительственного соглашения по упрощению процедур получения виз для участников международных грузоперевозок по территории Узбекистана и Туркменистана.

Задачи будущего сотрудничества.

На встрече туркменская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта узбекской стороны по переходу на систему “E-permit”, предусматривающую электронный обмен бланками разрешений в режиме реального времени. ///nCa, 13 января 2024 г.