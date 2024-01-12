В Узбекистане создали антиковидную вакцину из томата

Узбекские ученые разработали вакцину нового поколения против коронавирусной инфекции COVID-19 на основе генетических векторов и томата.

Сорт томата или томатная вакцина TOMAVAC создана в результате помещения в специальные векторы фрагмента гена, кодирующего белок-антиген S1 коронавируса. Такой томат регулярно продуцирует белок-антиген S1.

В 1-й фазе испытаний иммуногенности и биобезопасности 14 добровольцев в возрасте от 30 до 52 лет потребляли 50 граммов (38,5 мкг антигена S1) томатов (TOMAVAC) во время обеда в течение 3 дней (всего 150 граммов томатов или 115,5 мкг антигена S1).

Активность их сывороточных нейтрализующих антител увеличивалась в 1,2 раза в неделю (в среднем +42,28 БОЕ/мл) по сравнению с первым днем, при этом у добровольцев не наблюдалось никаких нежелательных явлений.

Исследования и разработку вакцины ведут Центр геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана, Институт иммунологии и геномики человека, Центр передовых технологий Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. Поддержку в проведении доклинических испытаний оказал Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Министерства здравоохранения Узбекистана.

«Первые данные, полученные в ходе небольших проверочных исследований, обещают возможность проведения недорогих, экологически чистых и безопасных программ иммунизации растительными съедобными вакцинами против COVID-19. Это может обеспечить долгосрочную двухуровневую защиту, которая ограничивает передачу вируса и прогрессирование заболеваний», – отмечают авторы разработки.

Статья, посвященная исследованиям вакцины TOMAVAC, опубликована в научном журнале Frontiers:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2023.1275307 ///nCa, 12 января 2024 г.