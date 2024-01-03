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В 2024 году Афганистан импортирует 1,8 миллиарда кВт-ч электроэнергии из Туркменистана

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В ходе двухдневного визита в Туркменистан генеральный директор афганской электроэнергетической копании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Мухаммад Ханиф Хамза и его делегация заключили важнейшую сделку на поставки электроэнергии в 2024 году.

По данным DABS, контракт предусматривает поставку до 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в Афганистан по четырем установленным маршрутам: линиям Андхой, Акина, Бадгис и Тургунди-Герат, сообщает DABS.

В рамках визита афганская делегация встретилась с министром энергетики Аннагелди Сапаровым, исполнительным председателем Корпорации “Туркмен Энерго” Дурды Ильясовым и должностными лицами департамента строительства “Туркмен Энерго”.

В ходе встречи Хамза также подтвердил приверженность Афганистана завершению строительства ЛЭП 500 кВ Шеберган-Арганди, которая позволит увеличить импорт электроэнергии из Туркменистана.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации проекта модернизации подстанции “Нур уль-Джихад” в провинции Герат. DABS и “Туркмен Энерго” договорились ускорить завершение данного проекта.

Выразив благодарность за поддержку Туркменистана, Хамза обратился к туркменским коллегам с просьбой о продолжении сотрудничества, учитывая текущие проблемы, с которыми сталкивается Афганистан. В свою очередь, туркменская сторона высоко оценила эффективное управление DABS и поприветствовала  своевременность расчетов с афганской стороны. ///nCa, 3 января 2023 г.

 

 

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