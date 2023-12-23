Китайский нефтяной университет подготовил более 130 специалистов для нефтегазовой отрасли Туркменистана

Китайский нефтяной университет подготовил и выпустил более 130 молодых специалистов для топливно-энергетического комплекса Туркменистана в рамках программы сотрудничества в области образования между филиалом Китайской национальной нефтегазовой корпорации «Интернационал Лтд.» в Туркменистане (CNPCIT) и Государственным концерном «Туркменгаз». Об этом газете «Нейтральный Туркменистан» сообщили в компании.

За 15 лет своей деятельности в Туркменистане филиал CNPCIT направил в Китай для получения высшего образования 158 туркменских студентов. Первые выпускники покинули стены университета в 2014 году, сейчас они стали квалифицированными специалистами нефтегазового сектора.

После прохождения трудовой практики молодые специалисты имеют возможность продолжить обучение в Китайском нефтяном университете в магистратуре и докторантуре.

Для направления на учёбу в Китайский нефтяной университет филиал CNPCIT совместно с данным вузом ежегодно формирует комиссию по экзаменационному отбору граждан Туркменистана. По результатам тестирования и собеседования преподавателями университета отбираются лица, наиболее отличившиеся из общего числа абитуриентов.

Обучение в Китайском нефтяном университете проводится по таким специальностям, как нефтегазовый инжиниринг; транспортировка и хранение нефти и газа; геология и разведка месторождений нефти и газа, минеральных ресурсов; разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа; химический инжиниринг и технология; механическое проектирование и автоматизация; международная торговля и экономика.

До начала обучения по выбранной специальности туркменские студенты проходят в вузе предварительный годичный курс изучения китайского языка по подготовительной программе Китайского нефтяного университета. Продолжительность обучения по специальности составляет четыре года.

В 2023 году филиал CNPCIT организовал летнюю учебно-ознакомительную практику для студентов Международного университета нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева в Китайском нефтяном университете. Кроме того, студентам вуза была предоставлена возможность пройти летнюю производственную практику на правобережье Амударьи на месторождении «Bagtyýarlyk».

«У Туркменистана и Китайской Народной Республики имеются широкие перспективы для многопланового сотрудничества. Мощный импульс нашим двусторонним межгосударственным отношениям придал визит уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в КНР в январе текущего года. По итогам переговоров на высшем уровне было объявлено о готовности наших стран продолжать усилия по углублению всестороннего стратегического партнёрства. Это значит, что сотрудничество в газовой сфере будет также активизироваться на принципах открытости и взаимной выгоды», – отмечают в CNPC. ///nCa, 23 декабря 2023 г.