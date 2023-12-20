Иран готов развивать отношения с Туркменистаном в области энергетики и газа – Президент Раиси

Исламская Республика Иран готова продвигать сотрудничество с Туркменистаном в области электроэнергетики и газовой сфере. Об этом во время телефонного звонка во вторник вечером Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову заявил Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси.

Глава Ирана выразил удовлетворение значительным ростом отношений между двумя странами в последние годы, особенно увеличением объема торговли, и высказался за ускорение реализации важных договоренностей заседания Совместной комиссии экономического сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и транзита.

Раиси также подчеркнул развитие сотрудничества между Тегераном и Ашхабадом в транспортно-транзитном секторе, где определённые возможности открываются с использованием потенциала портов Бандар-Аббас и Чабахар в южной части Ирана.

В ходе разговора глава Туркменистана отметил готовность страны к расширению сотрудничества и дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых в энергетическом, транспортном, транзитном и культурном секторах.

Как отмечалось в ходе беседы, туркмено-иранские торгово-экономические отношения активно осуществляются в трёх основных направлениях.

Газовая сфера является одним из основных направлений этого сотрудничества. Здесь следует выделить вопрос поставки туркменского природного газа в Иран и через него в третьи страны посредством системы SWAP.

В числе приоритетов туркмено-иранского партнёрства была обозначена также сфера электроэнергетики.

Большую роль в активизации межгосударственного сотрудничества играет сфера транспорта. Туркменистан придает большое значение увеличению объёмов грузоперевозок. Также накоплен позитивный опыт совместной работы в сфере строительства автодорог.

Президент Туркменистана отметил наличие больших перспектив для дальнейшего укрепления двусторонних связей в области науки, образования, культуры, искусства и спорта.

Он обратил внимание на совместные мероприятия, которые будут организованы в 2024 году в честь 300-летнего юбилея выдающегося туркменского поэта и философа Востока Махтумкули Фраги. ///nCa, 20 декабря 2023 г.