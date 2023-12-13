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Афганская электроэнергетическая компания и Туркменистан ускорят реализацию проекта модернизации подстанции Нур уль-Джихад

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Начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков и главный исполнительный директор крупнейшей энергетической компании Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Мухаммад Ханиф Хамза подписали в Кабуле протокол об ускорении реализации проекта модернизации подстанции “Герат Нур уль-Джихад”, сообщает пресс-служба DABS.

В ходе пятидневной встречи стороны обсудили вопрос о предоставлении необходимого оборудования, ускорении рабочего процесса и учете требований и соображений обеих сторон в рамках проекта, говорится в пресс-релизе.

В конце встречи глава DABS выразил благодарность представителям Туркменистана и подчеркнул необходимость ускорения строительства подстанции “Нур уль-Джихад”.

Ранее в DABS заявили, что проект по передаче электроэнергии из Туркменистана на подстанцию «Герат Нур уль-Джихад» является жизненно важным проектом, поскольку он решит проблемы с электроснабжением в северо-западном регионе страны. С завершением строительства ЛЭП 500 кВ и подстанции Нур уль-Джихад объем электроэнергии, импортируемой из Туркменистана в Афганистан, увеличится на 110 мегаватт.

 Данный проект стоимостью 3,2 миллиона долларов США будет реализован Туркменистаном и профинансирован DA Breshna Sherkat. ///nCa, 13 декабря 2023 г.

 

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