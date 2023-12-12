Президент Туркменистана и директор Регионального бюро Программы развития ООН обсудили приоритеты взаимодействия

В понедельник, 11 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов принял директора Регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) по странам Европы и СНГ г-жу Ивану Живкович, передает TDH.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что сегодня развитие многопланового стратегического сотрудничества с ООН является одним из приоритетов внешней политики страны.

Будучи дважды признанным ООН нейтральным государством, Туркменистан занимает активную позицию на международной арене, долгие годы плодотворно взаимодействуя с этой крупнейшей и авторитетной организацией и её специализированными учреждениями.

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выдвинул ряд инициатив по обеспечению глобального социально-экономического прогресса и благополучия, а также достижению Целей устойчивого развития.

Отмечалось, что одним из приоритетов проводимых в стране масштабных социально-экономических реформ выступает охрана окружающей среды. Успешно реализуется национальная природоохранная стратегия и в этой сфере Туркменистан активно сотрудничает с крупными международными организациями, прежде всего с Организацией Объединённых Наций.

Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что Туркменистан поддержал и в октябре 2016 года ратифицировала Парижское соглашение по климату. В соответствии с взятыми обязательствами в сентябре 2019 года была принята новая редакция Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата.

Совсем недавно, во время проходящей в Дубай (ОАЭ) 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), было объявлено о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству.

«Все эти шаги демонстрируют, что наша страна привержена делу защиты природы и приумножения её красоты, а также готова приложить все усилия для обеспечения всеобщего благополучия», – подчеркнул Бердымухамедов, подтвердив намерение туркменской стороны и впредь поддерживать проекты Программы развития ООН в данной сфере.

Особое внимание в ходе встречи было уделено совместным проектам Туркменистана и ПРООН в области здравоохранения.

Как констатировалось, Программа развития ООН активно участвует в развитии приоритетной для страны национальной цифровой сети. В связи с этим была подчёркнута необходимость продолжения сотрудничества по обмену передовыми практиками в данной сфере, поиску новых устойчивых путей развития экономики, совершенствованию государственных услуг и повышению уровня квалификации госслужащих.

В завершении встречи Президент подтвердил готовность Туркменистана и в дальнейшем развивать сотрудничество с Программой развития ООН в целях достижения устойчивого и инклюзивного развития. ///nCa, 12 декабря 2023 г.