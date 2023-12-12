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Азербайджанская Шуша передала Туркменскому городу Аннау титул культурной столицы тюркского мира 2024 года

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В Азербайджанской Шуше состоялась церемония передачи титула культурной столицы Аннау  на заключительном концерте, состоявшемся 10 декабря 2023 года, сообщает ТЮРКСОЙ.

В мероприятии, прошедшем в Шуше, культурной колыбели Азербайджана, приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Туркменистана Атагелди Шамурадов, специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, а также представители городов Эскишехир, Шеки, Туркестан, Ош, Кастамону, Бурса, Аннау и Шуша, носящих звание культурной столицы тюркского мира в различные годы.

Выступая на мероприятии, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли сказал: «ТЮРКСОЙ, первая международная организация, созданная среди братских тюркских государств, проделала важную работу по защите общей цивилизации тюркских народов, передаче ее будущим поколениям и представлению миру. Наше сотрудничество с ТЮРКСОЙ достигло самого высокого уровня».

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в своем письменном послании отметил: “Сегодня Шуша передает флаг Аннау, Туркменистан. Каждая смена флага несет для нас новые радостные вести. Я уже желаю нашему городу Аннау успехов”.

В своем выступлении министр культуры Туркменистана Шамурадов подчеркнул, что между тюркскими государствами существуют широкие возможности для развития культурных связей, а мероприятия, проводимые ТЮРКСОЙ, служат единству Тюркского мира.

После выступлений министр культуры Азербайджана Керимли передал пост координатора Постоянного Совета ТЮРКСОЙ министру культуры Туркменистана Шамурадову.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Керимов вручил символ “Культурной столицы тюркского мира” хякиму Аннау Ровшену Джумаеву.


Мероприятие завершилось концертной программой с участием творческих коллективов из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. ///nCa, 12 декабря 2023 г.

 

 

 

 

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