News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменская делегация обсудила электроэнергетические проекты с руководством компании Da Afghanistan Breshna Sherkat

Туркменская делегация обсудила электроэнергетические проекты с руководством компании Da Afghanistan Breshna Sherkat

By

Начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков в ходе рабочей поездки в Кабул встретился с главным исполнительным директором крупнейшей энергетической компании Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Мухаммад Ханиф Хамзой.

В повестку дня переговоров вошли вопросы импорта электроэнергии из Туркменистана в 2024 году и обсуждение запуска практических работ по проекту модернизации подстанции Нур уль-Джихад, сообщает пресс-служба DABS.

В ходе встречи техническая делегация Туркменистана пригласила руководство DABS в Ашхабад для подписания контракта о закупке электроэнергии на следующий год.

Руководитель DABS выразил благодарность Туркменистану за продолжающееся сотрудничество и подчеркнул важность двусторонних встреч в укреплении и поддержании позитивных отношений между двумя странами. ///nCa, 8 декабря 2023 г.

 

Related posts:

  1. Туркменская делегация обсудила в Казани перспективы двухстороннего сотрудничества с Россией
  2. Туркменская делегация посетила румынские порты
  3. Туркменская делегация встретилась с премьер-министром Пакистана – Подписан совместный план по ускоренной реализации ТАПИ
  4. Туркменские и афганские компании подпишут контракт в рамках проекта передачи электроэнергии ТАП
  5. Туркменская делегация во главе с министром культуры принимает участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
  6. Туркменская делегация завершила визит в Корею – Вице-премьер по энергетике и строительству провел ряд встреч с деловыми кругами Южной Кореи
  7. Туркменская делегация посетила Бакинский порт и СЭЗ “Алят”
  8. Делегация Туркменистана находится с визитом в Пакистане – стороны обсуждают совместные энергетические проекты 
  9. Туркменская делегация посетила Ташкент
  10. Туркменистан продлевает контракт на поставку электроэнергии в Афганистан, модернизирует подстанцию и построит ЛЭП мощностью 500 кВ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan