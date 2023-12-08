Туркменская делегация обсудила электроэнергетические проекты с руководством компании Da Afghanistan Breshna Sherkat

Начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков в ходе рабочей поездки в Кабул встретился с главным исполнительным директором крупнейшей энергетической компании Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Мухаммад Ханиф Хамзой.

В повестку дня переговоров вошли вопросы импорта электроэнергии из Туркменистана в 2024 году и обсуждение запуска практических работ по проекту модернизации подстанции Нур уль-Джихад, сообщает пресс-служба DABS.

В ходе встречи техническая делегация Туркменистана пригласила руководство DABS в Ашхабад для подписания контракта о закупке электроэнергии на следующий год.

Руководитель DABS выразил благодарность Туркменистану за продолжающееся сотрудничество и подчеркнул важность двусторонних встреч в укреплении и поддержании позитивных отношений между двумя странами. ///nCa, 8 декабря 2023 г.