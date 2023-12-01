Центральный совет Союза женщин Туркменистана удостоен Премии ЦАРЭС за продвижение гендерного равенства

На знаковом мероприятии вручили первую премию программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) за продвижение гендерного равенства. Одиннадцать организаций и частных лиц из десяти стран-участниц ЦАРЭС были отмечены на церемонии награждения в Тбилиси, Грузия, 29 ноября 2023 года на полях 22-й министерской конференции CAREC.

Премия CAREC признает их выдающиеся усилия в продвижении гендерного равенства, равных прав и возможностей в повседневной жизни, на рабочих местах и в сообществах. Она подчеркивает приверженность уважать и чествовать тех, кто делает значительные шаги в продвижении гендерного равенства в странах-участницах CAREC.

Среди заметных лауреатов — Гендерный центр Азербайджан за защиту и развитие потенциала в области прав женщин, Женский информационный центр за последовательное отстаивание гендерного равенства в Грузии, и Waipula Village в Юньнани, Китай, которая была отмечена за инициативу в области экотуризма, возглавляемую женщинами.

Акционерный Жилищно-Строительный Сберегательный Банк (Отбасы Банк) в Казахстане был отмечен за успешную ипотечную программу Умай, направленную на помощь женщинам, предоставляя им возможность приобретения доступного жилья.

Национальная федерация женских общин Кыргызстана была признана за борьбу с гендерно-обусловленным насилием, сосредоточив внимание на таких проблемах, как детские браки и похищение невест.

Национальный центр против насилия в Монголии был отмечен за вклад в создание комплексной системы защиты жертв насилия;

Центральный совет Союза женщин Туркменистана получил признание за объединение более пяти тысяч местных организаций, насчитывающих более 880 000 женщин по всей стране;

медиапроект «NeMolchi» из Узбекистана был высоко оценен за влиятельный вклад в продвижение прав женщин и изменение общественного мнения о насилии против женщин.

«Чудо-женщины» (Wonder Women), международная сеть, работающая в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане, получила региональную награду. Две выдающиеся женщины-лидеры были удостоены чести: г-жа Фаузия Викар, неустанная защитница прав и расширения возможностей женщин в Пакистане, и г-жа Манзура Асадова из Таджикистана, активистка, поддерживающая женщин и девочек в уязвимых сельских районах.

В своем обращении г-жа Рейчел Томпсон, исполнительный директор Азиатского банка развития (АБР), высоко оценила преобразующую работу лауреатов в борьбе с гендерными стереотипами, содействии инклюзивности и противодействии дискриминации и гендерно обусловленному насилию. Церемония награждения, проведенная грузинской журналисткой г-жой Эленой Кванчилашвили, стала праздником достижений и коллективным поощрением к упорству в достижении гендерного равенства.

Лауреаты, тщательно отобранные из более чем 200 кандидатов выдающимся жюри, теперь объявлены Гендерными Чемпионами ЦАРЭС 2023 года. Это признание предоставляет им возможность участвовать в различных мероприятиях, организованных ЦАРЭС по гендерным вопросам, предоставляя возможности для налаживания контактов и обмена опытом. Кроме того, они получат преимущества от программ лидерского коучинга и наставничества ЦАРЭС.

Премия ЦАРЭС за продвижение гендерного равенства является ключевой инициативой в рамках более широкой программы ЦАРЭС, запущенной в 2001 году. Эта программа символизирует прочное партнерство стран и партнеров по развитию, работающих вместе для содействия развитию через региональное сотрудничество в Центральной и Западной Азии. ///UzDaily.uz, 30 ноября 2023 г.