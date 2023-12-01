Азербайджан и Кыргызстан обсуждают мультимодальные перевозки через Туркменистан

Кыргызстан и Азербайджан обсуждают логистику мультимодальных грузоперевозок через каспийский порт Туркменистана – Международный порт Туркменбаши.

В рамках визита в Азербайджан представители Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Ырысбеком Бариевым встретились с руководством Алятского международного морского торгового порта.

В ходе встречи стороны обсудили возможности мультимодальных грузоперевозок по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан из порта Алят через Каспийское море на пароме, сообщает информационная служба минтранса Кыргызской Республики.

В свою очередь, в администрации порта Алят отметили, что заинтересованы в перевозке грузов через Каспийское море кыргызскими перевозчиками и поделились следующей информацией:

—15 паромов и 3 судна РО РО могут перевозить большегрузную технику из Алята по Каспийскому морю;

— на каждого водителя большегруза предоставляется 1 каюта от парома;

— Время прибытия парома по маршруту Алят — Туркменбаши примерно от 14 до 20 часов;

— Цена доставки одной фуры из Алята в порт Туркменбаши составляет около 1200 долларов, при предварительном согласовании доставки в обе стороны предоставляется скидка;

В администрации порта Алят подчеркнули также отсутствие ограничений на перевозку большегрузной техники на паромах. При этом владельцы большегрузной техники из всех стран грузятся на паромы в одинаковом порядке. Большегрузные перевозчики из Кыргызстана также могут воспользоваться услугами порт Алят без каких-либо препятствий, сообщает источник.

Кроме того, в рамках визита представители министерства ознакомились с деятельностью Бакинского международного автовокзального комплекса и Бакинского железнодорожного вокзала. ///nCa, 1 декабря 2023 г.