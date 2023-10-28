ЕС и МТЦ подписали соглашение стоимостью 6 млн. евро на поддержку вступления Туркменистана в ВТО

Европейский Союз и Международный Торговый Центр (МЦТ) подписали соглашение стоимостью 6 млн.Евро, нацеленное на поддержку повышения роли Туркменистана в международной торговле.

Соглашение, подписанное 25 октября на полях Форума Global Gateway, знаменует собой запуск проекта, который будет реализован МТЦ и финансироваться ЕС, направленного на поддержку правительства Туркменистана в присоединении к Всемирной торговой организации и в становлении членом многосторонней торговой системы, сообщает МТЦ.

Проект поддержит усилия Туркменистана по содействию экономическому развитию, улучшению национального делового климата и конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП) страны.

Стоимость соглашения, под которым поставили свои подписи заместитель Генерального директора по международному партнерству Мириам Ферран и исполнительный директор МТЦ Памела Коук-Гамильтон, составляет 6 миллионов евро в рамках Механизма двустороннего сотрудничества (11 миллионов евро на 2021-2024 годы). На церемонии подписания присутствовал министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев.

В соглашении особое внимание уделяется поддержке предприятий, возглавляемых женщинами, в целях интеграции в региональные и глобальные цепочки создания стоимости и, в более широком смысле, содействию созданию среды, учитывающей гендерные аспекты, путем поддержки женщин-политиков.

Это соглашение также положит начало реформам по упрощению процедур торговли, повысит инвестиционную привлекательность страны и создаст благоприятную среду для электронной коммерции. Это будет способствовать международной экономической активности Туркменистана и участию в региональной и глобальной торговле.

Укрепление сотрудничества

Еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилианен отметила: «Устойчивые связи являются ключевыми для стран Центральной Азии. Через Global Gateway ЕС поддерживает интеграцию Туркменистана в мировую торговлю. Именно так мы вносим свой вклад в экономическое развитие и достойную работу в Туркменистане, создавая новые возможности для его населения, молодежи и бизнеса и укрепляя многосторонность».

Исполнительный директор МТЦ Памела Коук-Гамильтон прокомментировала: «Мы уже много лет тесно сотрудничаем с Туркменистаном и ЕС с общей целью достижения экономического роста и устойчивого развития посредством торговли. Мы продолжим поддерживать Туркменистан, предоставляя доступ к своевременным торговым данным и поддержку в ключевых областях, таких как переговоры о вступлении, содействие торговле и инвестициям, а также развитие цепочки создания стоимости».

МТЦ в рамках своего финансируемого ЕС проекта Ready4Trade Central Asia оказывает всестороннюю поддержку Туркменистану с 2020 года, включая содействие на начальных этапах процесса вступления в ВТО, повышение прозрачности трансграничного регулирования, расширение возможностей туркменских предприятий, в частности женщин-предпринимателей, для соблюдения торговых формальностей и стандартов, а также содействие вступлению в ВТО иностранных компаний. В рамках проект туркменские ремесленники получают выход на онлайн-рынки. ///nCa, 28 октября 2023 г.