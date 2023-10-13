Сегодня в Бишкеке Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в энергетической сфере, а также повестка саммита СНГ, который сегодня состоится в Бишкеке.

Садыр Жапаров выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за принятие приглашения посетить Кыргызстан с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета Глав Государств СНГ, сообщает пресс-служба Президента Кыргызстана.

Жапаров отметил, что Кыргызстан придает большое значение расширению и качественному развитию торгово-экономических связей, рассматривая Туркменистан как значимого экономического партнера.

Он констатировал, что за последние два года товарооборот вырос и составил порядка 82 млн долларов США. Активизировались контакты между представителями деловых кругов. В результате динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. Однако текущие показатели все еще не соответствуют совокупному экономическому потенциалу.

Президент Садыр Жапаров обозначил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем укреплении и наращивании сотрудничества с Туркменистаном, реализации новых перспективных проектов в области торговли, инвестиций и логистики для раскрытия этого потенциала. В данном контексте обозначена роль Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

В свою очередь, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и приглашение посетить Кыргызстан для участия в Совет Глав государств СНГ.

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что принимаемые решения и подписанные документы в ходе заседания СГГ СНГ будут способствовать расширению и углублению эффективного сотрудничества между странами Содружества.

Подчеркнув, что Кыргызстан является для Туркменистана братским государством, он выразил готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Кыргызстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в торгово-экономической сфере.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил увеличивающийся объем взаимного товарооборота между странами, обозначив необходимость поддерживать эту динамику и находить новые возможности для его дальнейшего роста.

Президенты двух стран условились и в дальнейшем укреплять и наращивать сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. ///nCa, 13 октября 2023 г (Фото: пресс-служба Президента Кыргызстана)