УНП ООН продолжает укреплять потенциал правоохранительных органов Туркменистана

2-6 октября 2023 года Региональный проект Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) «Расширение приграничного сотрудничества внутри региона путем укрепления функций пограничных отделений связи и межведомственных мобильных групп Центральной Азии» подпрограммы 1 “Предупреждение и противодействие транснациональной организованной преступности” провел серию мероприятий в Туркменистане.

Как сообщает Центральноазиатское отделение УНП ООН, 2 октября проект в партнерстве с Министерством внутренних дел Туркменистана провел церемонию открытия компьютерного интерактивного класса в Центральном аппарате МВД.

«Интерактивный класс станет мощной платформой для дальнейшего укрепления потенциала сотрудников Министерства внутренних дел Туркменистана в борьбе с незаконным оборотом наркотиков», – подчеркнул Гелдимырат Халдурдыев, начальник управления права и международных связей Министерства внутренних дел Туркменистана.

3 октября УНП ООН созвало заседание рабочей группы, созданной в рамках проекта. В рабочую группу входят представители Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы и Министерства внутренних дел Туркменистана. В ходе встречи члены рабочей группы обсудили реализованные совместные мероприятия и согласовали планы на ближайшие шесть месяцев.

Базарбай Аннаев, начальник управления Государственной пограничной службы Туркменистана, отметил, что проект в Туркменистане реализуется успешно и все запланированные мероприятия были проведены на самом высоком уровне. Он отметил положительную динамику и прогресс в работе проекта в 2023 году по сравнению с прошлым годом. В частности, была осуществлена поставка оборудования, открыты четыре интерактивных аудитории, оснащенные специализированными учебными модулями. Первая аудитория была открыта 8 июня 2023 года.

4 октября УНП ООН передало оборудование и мебель Государственной пограничной службе Туркменистана для укрепления потенциала пограничных пунктов пропуска Фарап (граница с Узбекистаном), Имамназар и Серхетабат (граница с Афганистаном) в рамках проектной технической помощи.

5-6 октября проект в партнерстве с Государственной пограничной службой Туркменистана открылись еще два интерактивных класса в Туркменистане.

Компьютерные интерактивные классы были созданы в учебном центре Государственной пограничной службы Туркменистана в Туркменабаде и на пограничном пункте пропуска Серхетабат (граница с Афганистаном).

“Создание интерактивных классов в удаленных пунктах пропуска на границе с Узбекистаном и Афганистаном, и оснащение этих классов современным конференц-оборудованием “Cisco” позволило подключить их к Центральному офису Государственной пограничной службы Туркменистана. Отныне офицеры, работающие на удаленных КПП, могут участвовать во встречах и тренингах со своего рабочего места”, – подчеркнул Якуб Акмурадов, начальник управления Государственной пограничной службы Туркменистана. ///УНП ООН в Центральной Азии, 11 октября 2023 г.