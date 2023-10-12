Национальный день основания Республики Корея отпразднован в Ашхабаде

В среду 4 октября 2023 года в отеле “Йылдыз” в городе Ашхабаде Посольство Республики Корея в Туркменистане провело торжественное мероприятие, посвященное празднованию Национального дня основания Республики Корея.

В мероприятии приняли участие около 300 человек, в том числе представители правительства Туркменистана, члены дипломатических миссий, корейские соотечественники, включая Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырата Аннамаммедова.

В своем поздравительном выступлении посол Джи Кю Тэк подчеркнул, что Корея и впредь будет играть образцовую роль в качестве страны, способствующей свободе, миру и процветанию в международном сообществе.

Он также отметил, что Корея и Туркменистан активно развивают обмены на высоком уровне. Так, недавно состоялась встреча президентов двух стран, и в ноябре этого года в Ашхабаде пройдет 16-й Форум сотрудничества между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

От имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырат Аннамаммедов высказал поздравления с Национальным днём основания Республики Корея и высоко оценил сотрудничество между двумя странами в разных сферах, складывающееся на основе взаимного уважения, взаимного благоприятствования и общих интересов.

Он также отметил, что корейские компании активно участвуют в проектах в Туркменистане в таких сферах, как энергетика и транспорт, на основе высокого технологического уровня, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в разных областях, таких как наука, образование, здравоохранение, повышение квалификации специалистов и культура.

В ходе мероприятия были предоставлены корейские блюда: булгоги, чапче, дакканджон, кимбап, кимчи и т.д.

Инструктор Куккивон из Кореи и спортсмены-тхэквондисты из Туркменистана также провели демонстрацию Тхэквондо. ///nCa, 12 октября 2023 г.