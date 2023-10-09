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Лекарственные растения в капсулах – изобретение туркменских ученых

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Учёные Центра технологий Академии наук Туркменистана разработали технологию производства микрокапсул из экстракта лекарственных растений. Об этом в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказала заведующая лабораторией биотехнологий Центра Алтын Рахманова.

«Специалисты нашей лаборатории разработали технологию микрокапсулирования лекарственных растений и в качестве образца использовали сырьё верблюжьей колючки, взяв за основу также полученный ими её водный – густой экстракт», – рассказывает специалист.

Экстракт из верблюжей колючки получают путём измельчения растительного сырья, приготовления экстрагирующей смеси. Причём полученный препарат применим не только для производства медицинских лекарств на основе растительного сырья, но и для пищевой промышленности.

Верблюжья колючка обладает бактерицидными свойствами, препараты на её основе эффективны при лечении простудных заболеваний.

Микрокапсулированные лекарства имеют ряд преимуществ перед таблетизированными средствами.

Таблетки – это сильно измельчённые и спрессованные действующие вещества, которые доставляются в желудок, набухают там, а затем растворяются и всасываются организмом. При этом таблетки могут содержать различные наполнители, в то время как капсулы содержат минимальное количество вспомогательных веществ.

Создание лекарств на основе растительного сырья, оказывающего терапевтическое влияние на организм человека, определяет возможность разработки препарата с целевым назначением.

Присутствие природных консервантов в экстрактах растительного происхождения позволяет повысить биологическую стойкость препарата. Экстракты растения обогащают препарат большим набором биологически активных веществ и придают ему тонизирующие свойства. ///nCa, 9 октября 2023 г.

 

 

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