Президент Туркменистана поздравил по телефону с днем рождения Президента России

Сегодня, 7 октября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил с днем рождения Президента Российской Федерации Владимира Путина, которому сегодня исполнился 71 год.

«Российская Федерация является стратегическим партнёром Туркменистана. Наши отношения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедства», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов в ходе разговора, передает TDH.

Сегодня Туркменистан и Россия успешно сотрудничают по самому широкому спектру направлений.

Хорошую динамику демонстрируют двусторонние торгово-экономические связи, установлены эффективные контакты между ведомствами, активизировались межпарламентские отношения.

Успешно укрепляется сотрудничество в культурной, научной, образовательной областях, что является важным фактором сближения наших народов двух государств.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Владимира Путина за личное внимание и всемерную поддержку, оказываемую всемерному развитию туркмено-российских отношений.

Путин передал также наилучшие пожелания Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, внёсшему весомый личный вклад в укрепление и расширение межгосударственного диалога между Туркменистаном и Россией. ///nCa, 7 октября 2023 г.