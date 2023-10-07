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Бельгия заинтересована в транспортном сотрудничестве с Туркменистаном

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Транспортное сотрудничество стало одной из тем, обсужденных в ходе встречи посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова с депутатом палаты представителей Бельгии Тимом Ванденпутом, который также является председателем межпарламентской группы дружбы «Бельгия-Туркменистан».

В контексте транспортного сотрудничества акцент был сделан на географическое расположение Туркменистана и возможности морского порта Туркменбаши, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Основной акцент встречи был сделан на необходимости активизации межпарламентского диалога. Посол подчеркнул значимость созданной в 2020 году группы дружбы как ключевого импульса в сотрудничестве между парламентами обеих стран.

Депутат подчеркнул растущую роль Туркменистана для Бельгии и выразил уверенность в сотрудничестве, особенно в областях транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования. ///nCa, 7 октября 2023 г.

 

 

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