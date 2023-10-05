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Павильон Туркменистана на выставке ADIPEC 2023 привлек более 3000 посетителей

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Павильон Туркменистана посетили более 3000 посетителей, представляющих машиностроение, нефтеперерабатывающие заводы, возобновляемые источники энергии, а также добывающие и перерабатывающие отрасли энергетической промышленности в рамках второго дня международной выставки нефтегазового сектора ADIPEC 2023 в Абу-Даби, сообщает Turkmen Forum.

В числе посетителей – представители компаний из Саудовской Аравии, Пакистана, Алжира, Германии, Турции, Азербайджана, Казахстана, Китая и других стран.

Туркменская делегация также активно участвовала в стратегической конференции ADIPEC, на которой министры, правительственные чиновники и руководители крупнейших международных энергетических компаний высказали свои взгляды на будущее энергетики, поделились инновационными идеями в области производства, технических и консалтинговых услуг, а также представили маркетинговые возможности для энергетического сектора Туркменистана, но ключевым посланием был девиз «Декорбанизация.Быстрее.Вместе».

Центральное место на конференции занимали вопросы глобального потепления, охраны окружающей среды и сокращения выбросов метана и попутных газов.

Обсуждение упомянутых тем продолжится в Ашхабаде на предстоящей конференции «Нефть и Газ Туркменистана» OGT, которая будет посвящена теме «Надежная.Устойчивая.Чистая энергия!» ///nCa, 5 октября 2023 г.

 

 

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