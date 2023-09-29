Генсекретарь ВТамО посетил Государственную Таможенную Службу Туркменистана

26 сентября 2023 года Председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев встретился с генеральным секретарём Всемирной Таможенной Организации Кунио Микурия, который прибыл с визитом в Ашхабад.

Как сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о достигнутом уровне взаимодействия Государственной таможенной службы Туркменистана и Всемирной таможенной организации. Отмечалось позитивное развитие двустороннего сотрудничества.

За последние два года Туркменистан стал членом основных таможенных конвенций. С удовлетворением было отмечено также участие сотрудника Службы в Программе карьерного роста Всемирной таможенной организации на 2023-2024 годы.

Посетив Центральный аппарат ГТСТ, Генеральный секретарь ВТамО ознакомился с работой таможенной службы, осмотрел здание, офисные помещения, библиотеку.

В ситуационном центре для высокого гостя на большом мониторе был представлен видеоролик о проводимой деятельности.

В завершении встречи Кунио Микурия оставил запись в памятной книге для почетных гостей.

Туркменистан является членом Всемирной таможенной организации с 17 мая 1993 года, когда страной была ратифицирована Конвенция об учреждении Совета таможенного сотрудничества.

В 2021 году Туркменистан присоединился к таможенной Конвенции, касающейся контейнеров и к Конвенции о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и используемым для международных перевозок. ///nCa, 29 сентября 2023 г.

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