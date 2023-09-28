Турция: «Деревянные гипостильные мечети средневековой Анатолии» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Серийная номинация «Деревянные гипостильные мечети средневековой Анатолии» (Турция) была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября 2023 года.

Серийный объект включает в себя пять гипостильных мечетей, построенных в Анатолии в период с конца XIII по середину XIV века, каждая из которых находится в отдельном регионе Турции. Это Большая мечеть в Афьоне, Большая мечеть Сиврихисар в Эскишехире, мечеть Ахи Шерафеттин (Асланхане) в Анкаре, мечеть Эшрефоглу в Бейшехире в Конье и мечеть Махмут-бея в Касабакёйю в Кастамону.

С включением деревянных ипостасных мечетей средневековой Анатолии число объектов, включенных в Список всемирного наследия от Турции, увеличилось до 21. ///28 сентября 2023 г (в сотру



