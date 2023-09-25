Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана

Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты! Дорогие соотечественники! Уважаемые гости! Дамы и господа!

Основываясь на национальных демократических традициях, принципах прозрачности, справедливости, государственности и законности, учитывая общественное мнение, руководствуясь национальным опытом в обсуждении с народом решать вопросы государственной важности, благополучия населения, сегодня мы проводим очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана.

Твёрдо уверен в том, что этот представительный форум будет иметь большое значение в закреплении успехов, достигнутых за годы независимости, чётком определении задач, обсудив стоящие важнейшие вопросы во имя благополучной жизни народа!

Уважаемые участники заседания!

Понятия независимость и государственность, патриотизм и гуманность своими корнями уходят в глубь тысячелетий. Сегодня эти понятия стали доктринами национального и общечеловеческого значения, способствующими сближению народов и установлению дружественных отношений. Сформировав национальное единство, государство заложило основы независимости.

В следующем году мы широко, на международном уровне, отметим 300-летие со дня рождения нашего великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, вошедшего в золотую сокровищницу мировой литературы. Сегодня наступила та эпоха, о которой мечтал поэт, связавший свою судьбу с судьбой народа. Независимый нейтральный Туркменистан стал страной счастья, единства и развития. Об этом я написал в своём стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В основе наших великих побед и успехов, неуклонно растущего международного авторитета нашей страны – государственная независимость Туркменистана.

Независимость даёт силы для созидания, силы для творчества, неиссякаемое вдохновение для укрепления мира и дружбы!

Дорогие соотечественники!

Туркменский народ – народ-строитель государства. Следуя заветам наших мужественных предков по строительству государства, мы выбрали национальную модель развития.

Опираясь на единство, талант, миротворческие традиции нашего народа, мы создали суверенное государство.

Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – государство, в котором установлена народная власть.

Сегодня достойно продолжаются традиции народовластия наших славных предков. В этом году в целях динамичного развития нашего демократического, правового и светского государства мы создали высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана.

Как я отметил в своей книге «Ömrümiň manysynyň dowamaty», Халк Маслахаты – одно из направлений реализации демократических принципов, традиция наших предков принимать решения, советуясь со старейшинами, привлекая мудрых, образованных людей.

Наша модель развития – эффективный способ разрешения проблем, возникающих в современную эпоху глобализации.

Национальное единство, верховенство закона, действенность институтов власти и органов управления, а также приоритетность общественного мнения являются определяющими особенностями избранного нами пути.

Уважаемые участники заседания! Дорогие соотечественники!

Эпоха ставит перед нами новые задачи. Наша национальная модель развития государства и общества составляет фундамент государственной политики.

Считаю, что независимость и нейтралитет являются основой нашего единства, патриотизма, приверженности миру и дружбе, нашей ответственности перед Родиной, народом, совершенствования государства и общества, взаимодополняющей и взаи­мосвязанной целостной доктриной новой эпохи.

Дорогие соотечественники!

Незыблемое единство народа и власти – движущая сила всей нашей деятельности. Достигнутые в этом направлении успехи основываются на соблюдении закона.

В Основном Законе народ признаётся единственным источником государственной власти. Отмечается, что народ Туркменистана осуществляет свою власть непосредственно или через представительные органы.

Основные задачи Халк Маслахаты Туркменистана направлены на объединение органов власти в качестве силы, сплачивающей народ и власть во благо народа и страны. Поскольку политическая стабильность, экономическая мощь, социальная защищённость граждан определены ключевыми целями стратегии развития нашей независимой нейтральной Отчизны.

Уважаемые участники заседания!

Создав за короткий по историческим меркам срок надёжную модель государственного управления, основанную на демократии и праве, мы сформировали эффективную систему волеизъявления каждого члена нашего общества.

В этом направлении, на пути поэтапного совершенствования Конституции Туркменистана, мы:

во-первых, значительно повысили организационные и материальные возможности органов государственной власти и управления, местных органов исполнительной власти, местных представительных органов и органов самоуправления;

во-вторых, воспитав новое поколение способных руководителей и служащих со специальным образованием, усовершенствовали кадровый состав системы госуправления;

в-третьих, с индустриализацией и цифровизацией отраслей экономики внедрили современные методы в работу государственной власти и управления, местных органов исполнительной власти и органов самоуправления;

в-четвёртых, поэтапно укрепили правовые основы государства, институтов гражданского общества в качестве неотъемлемого и определяющего условия мира и согласия, устойчивого развития.

В соответствии с исконными демократическими принципами и гуманистическими идеалами, обеспечив взаимосвязь приоритетных направлений развития нашего государства, мы создали все общественно-политические, законодательно-правовые возможности, которые отвечают всевозрастающим требованиям эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, содействуют продуманному и скоординированному управлению государственной и общественной структурой, активизации масштабных реформ.

А инициативы по институциональному и правовому совершенствованию системы государственного управления Президента Сердара Бердымухамедова способствуют уверенному вступлению в новый этап развития.

Всё это вдохновляет наш народ на великие дела!

Уважаемые участники заседания!

Дорогие соотечественники!

В результате работы, проделанной за последние 32 года, мы обеспечили прочную и нерушимую связь между народом и властью, государством и гражданином, целостность национальных интересов. Это является отличительной чертой модели развития независимого Туркменистана.

Мы осуществляем эффективную деятельность по демократизации жизни страны, созданию институтов гражданского общества и налаживанию их успешного функционирования. В этих начинаниях, наряду с древними традициями народовластия, богатым опытом наших предков в государственном строительстве, мы также опираемся на мировой опыт третьего тысячелетия.

Таким образом, ещё больше повышаем роль народа, являющегося источником власти, в решении задач новой исторической эпохи.

Уважаемые участники заседания!

Современная организация народной власти в первую очередь тесно связана с совершенной избирательной системой. Избрание нового состава Меджлиса Туркменистана, членов халк маслахаты и Генгешей в результате выборов, прошедших 26 марта текущего года на основе истинной демократии, альтернативности, открытости, свободного волеизъявления, мы рассматриваем как проявление на высоком уровне демократических принципов.

Эти выборы продемонстрировали модернизацию политической системы, повышение сознательности и общественно-политической активности граждан, а также укрепление народовластия.

Участие Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в состоявшемся 6 апреля текущего года первом заседании депутатов Меджлиса Туркменистана седьмого созыва, определение задач, связанных с совершенствованием законодательной базы политических и социально-экономических реформ на современном этапе развития страны, стало наглядным подтверждением достойного продолжения наших инициатив.

В новую историческую эпоху деятельность органов государственной власти и управления направлена во благо народа и страны. Оказывается правовая и методическая поддержка представительным органам. На заседаниях Халк Маслахаты с учас­тием руководителей министерств и отраслевых ведомств, представителей общественных объединений, депутатов обсуждаются актуальные вопросы государственного значения.

Наша следующая задача в новой истории туркменского народа – дальнейшее процветание родной Отчизны, которую мы решим, закрепив достижения за годы независимости, вдохновив наш народ на новые свершения.

Большая роль Халк Маслахаты именно в этих делах.

В системе представительных органов народной власти значимое место отводится членам халк маслахаты и Генгешей. Твёрдо уверен в том, что депутаты Меджлиса Туркменистана, члены халк маслахаты и Генгешей и впредь будут активно участвовать в обеспечении единства нашего общества, добросовестно трудиться во имя процветания нашей Родины и внесут достойный вклад в это священное дело!

Уважаемые участники заседания!

На протяжении тысячелетий туркменский народ формировал свою школу воспитания. В этой связи мы придаём большое значение воспитанию поколений, заслугам наших мудрых старейшин и дорогих матерей на этом поприще. Поэтому создали Совет старейшин при Халк Маслахаты Туркменистана.

Старейшины являются ближайшими советчиками в деле укрепления единства и национальной целостности, формирования патрио­тично настроенных поколений. Мы с большим уважением относимся к старшему поколению, которое призывает любить Родину, уважать своих родителей и жить добросовестным трудом. Поэтому сегодня Совет старейшин Халк Маслахаты Туркменистана в качестве общественно-политической силы, упрочивающей единство государства и народа, целостность их взглядов на пути развития, закрепляет свои позиции.

Вся проводимая нами работа направлена на поддержку политики государства, Президента Туркменистана, повышение эффективности осуществляемых преобразований, улучшение благосостояния народа.

Дорогие соотечественники!

Наша государственная молодёжная политика включает комплекс социально-экономических, политических, культурных, организационных и правовых мер, направленных на обес­печение прав, свобод, государственных гарантий молодых граждан и их поддержку.

Оказав огромное доверие молодёжи – будущему независимой Родины, нынешний год был назван «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Активное участие молодёжи в экономической, политической и культурной жизни страны, воспитание эрудированного, образованного поколения с широким мировоззрением являются задачей, которой всегда придаётся особое значение на государственном уровне.

На общем уроке во Дворце «Ruhyýet» города Аркадаг я подробно остановился на истории страны, долге и обязанностях молодого поколения. Рассказал о накопленном туркменами на протяжении всей истории человечества богатом опыте по созданию государства и управлению им, формированию справедливого общества.

Я высоко ценю работу, проводимую нашей молодёжью, которая является мощью, авторитетом и великим будущим Отчизны. Ибо молодёжь – это опора нашего народа!

Уважаемые соотечественники!

Наше развитие должно идти в ногу с мировым технологическим прогрессом. Особенно в результате выдвигаемых Президентом Туркменистана инициатив, принятых решений по развитию на инновационной основе и цифровизации экономики, повышению интеллектуального, образовательного и научного потенциала общества, наша жизнь должна стать лучше. Огромная экономическая мощь, природные ресурсы и человеческий потенциал страны направлены на достижение этой цели.

На основе Программы «Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы» и других значительно укрепляется экономическая мощь государства, последовательно улучшаются социальная защищённость, занятость и социально-бытовые условия жизни наших граждан, строятся новые города и сёла.

Всё это – проявление огромной заботы об обеспечении счастливой жизни поколений, бесценная деятельность в укреплении сплочённости нашего народа, национального единства и согласия в стране!

Дорогие соотечественники!

Сегодня организация государственного управления в соответствии с требованиями времени требует от госслужащих профессионализма и высоких способностей.

Эта деятельность базируется на прочном фундаменте и постоянно совершенствуется. Наглядным свидетельством тому является недавний ввод в эксплуатацию современного здания Академии государственной службы при Президенте Туркменистана.

Уважаемые участники заседания!

Ещё одна из главных задач национальной экономической модели – обеспечение продовольственной безопасности. С этой целью повышается экономическая эффективность и производительность сельского хозяйства, модернизируются перерабатывающие заводы и внедряются безотходные технологии.

Достижение продовольственной безопасности оказывает положительное влияние на формирование важных основ долголетия и высокого качества жизни населения.

В стране проводится масштабная работа по бережному сохранению и рациональному использованию вод­ных ресурсов.

На научной основе изучаются и внедряются в производство методы рационального водопользования и повышения продуктивности орошаемых земель.

В стране значимое место отводится развитию «зелёной» экономики и её будущему. Строятся соответствующие международным экологическим требованиям заводы и фабрики.

Наряду с этим ведётся масштабная работа по превращению города Ашхабад, велаятов, этрапов и сёл в цветущие сады.

Дорогие соотечественники!

29 июля текущего года на древней туркменской земле, в Ахале, была сдана в эксплуатацию первая очередь застройки города Аркадаг. Город будущего, отражающий огромный экономический и инвестиционный потенциал страны, где в результате заботы о людях создана максимально благоприятная среда для проживания, имеет особое значение.

В своём выступлении на церемонии инаугурации Президент Туркменистана отметил: «Обеспечение каждой семьи современным домом или квартирой будет одной из главных задач». Это – подтверждение того, что благополучная и счастливая жизнь граждан занимает ключевое место в государственной политике.

Уважаемые участники заседания!

Уровень жизни народа прочно связан с градостроительной деятельностью. В этом направлении в стране создана необходимая законодательная база. Принятые законы содействуют успешному продолжению проводимой работы по обеспечению человека достойным жильём и созданию надлежащей социальной среды, а также устойчивому развитию населённых пунктов.

В данном контексте считаем необходимым разработать стратегию развития в Туркменистане городов, которая станет ещё одним важным шагом в достижении главной цели в новую эпоху – выводу благосостояния нашего народа на уровень самых развитых стран мира!

Дорогие соотечественники!

Следуя национальным принципам гуманизма, мы создали Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Фонд окружает детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или опекунов, особой заботой.

За счёт средств Фонда восстановлено здоровье многих детей, нуждающихся в опеке. Мы и в будущем продолжим эту работу. Для этого у государства и Фонда имеется достаточно средств. Ибо здоровье людей – это не только главное богатство страны, но и прочный фундамент счастливой жизни нынешнего и будущих поколений туркменистанцев!

Уважаемые участники заседания!

Мы поставили перед собой высокие цели. Начатая с энтузиазмом работа обязательно будет выполнена. Поэтому для дальнейшего процветания Родины, благополучия нашего мужественного народа, опираясь на неиссякаемую силу и несгибаемую волю, ещё больше сплотившись, мы должны работать усердно и самоотверженно!

Дорогие соотечественники!

Только с народом мы должны свершить великие дела и достичь высоких целей!

///nCa, 25 сентября 2023 г.