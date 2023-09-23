В Душанбе состоялось первое совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция»

21 сентября 2023 года в Душанбе под эгидой ОЭС (Организация экономического сотрудничества; Economic Cooperation Organization, ECO) состоялось первое совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» (ТУТИТ) + Китай.

Как сообщалось ранее, в соответствии с рекомендацией «Анкаринской декларации», принятой 11-м совещанием министров транспорта ОЭС (2 февраля 2022 г.) было принято решение учредить «Совещание Рабочей группы высокого уровня, ответственное за разработку стратегии и реализацию проекта развития автодороги «Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция» (ТУТИТ) и мультимодального коридора».

В первом совещании Рабочей группы, кроме высокопоставленных лиц Министерства транспорта Таджикистана, приняли участие:

гендиректор департамента по внешней торговле Железных дорог Исламской Республики Иран Шахрам Джафари

советник МИД ИРИ Сайёд Рухола

заместитель гендиректора департамента международных связей Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Азиз Аксу

эксперт Министерства торговли ТР Анил Эвмез

главный специалист департамента международных перевозок и логистики Министерства транспорта Республики Узбекистан Сохиб Кодиров

ведущий специалист Центра изучения вопросов развития транспорта и логистики Минтранса РУз Махмуджон Тохиров

руководитель отдела маркетинговых исследований логистики и грузовых линий АООТ “Демирёллары”(Туркменистан) Бегли Суюнов

начальник отдела внешнеэкономических связей и контранстов ОАО “Транспортно-логистический центр Туркменистана” Аймырат Шириев

директор по транспорту и коммуникациям ОЭС Акбар Ходаи и руководитель программ ОЭС Уктам Шомуродов

представители Китая

На совещании были обсуждены вопросы развития и продвижения указанного международного транзитного коридора с целью увеличения грузоперевозок и упрощения процедур торговли, особенно для стран, не имеющих доступа к морю.

«Сегодня благодаря усилием Республики Таджикистан и при поддержки Китайской Народной Республики реализуется проект строительства автомобильной дороги Калаихумб – Вандж – административный центр Шугнанского района”, протяжённостью 92 км, который будет способствовать дальнейшему развитию мультимодального коридора «Китай – Таджикистан – Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция», – сообщил в своем выступлении на совещании Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим. По его словам, одним из важных вопросов развития данного коридора является цифровизация транзитных документов/процедур.

Азим Иброхим отметил, что Республика Таджикистан как часть мирового сообщества прилагает все свои усилия для развития роли транспорта и логистики в обеспечении международной торговли и взаимосвязанности между странами региона как основы для продвижения устойчивой торговли и экономического роста, а также укрепления и расширения возможностей цепочки поставок для стран региона через мультимодальные коридоры с целью укрепления торговых связей между государствами региона.

В связи с этим глава Минтранса РТ напомнил о Первой встрече министров транспорта стран Центральной Азии, которая состоялась 13 сентября текущего года в городе Душанбе на полях Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В рамках первой встречи министров региона состоялся обстоятельный обмен мнениями о важности роли транспорта и логистики в обеспечении устойчивого развития международной торговли и транспортных услуг между странами Центразии.

В этих целях было подписано Душанбинское коммюнике Первой встречи министров транспорта стран ЦА, а также Соглашения об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Азим Иброхим выразил надежду, что представителями стран участников совещания удастся достичь договоренности по вопросам эффективного использования вышеуказанного коридора, укрепления транспортной связанности, увеличения грузоперевозок и гармонизации процедур пересечения границ для мультимодальных перевозок между нашими странами, привлечения инвестиции для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры, а также проведения тестового пробега по данному маршруту для выявления узких мест и проблем.

Участники первого совещания Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» (ТУТИТ) + Китай по результатам переговоров подписали Протокол о намерениях.

Напомним, новый маршрут для перевозки грузов из Китая в Турцию через Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Иран впервые был представлен 18 октября 2022 года в Душанбе во время Международной конференции «Логистика и её преимущества в развитии транспортных сообщений Таджикистана со странами региона». Об открытии мультимодального коридора «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция на конференции сообщил министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.

«Использование коридора эффективно с точки зрения сокращения расстояний и уменьшения затрат на перевозки грузов по сравнению с существующими коридорами, – отметил тогда министр. – Преимущество этого коридора в соединение через автодорогу территории Таджикистана с Китайской Народной Республики, что способствует возрождению Великого Шелкового Пути и региональной экономической интеграции».

По его словам, в настоящее время реализуется проект автоматизации системы управления, продолжаются работы по внедрению онлайн-позиционирования передвижения грузов по территории Таджикистана.

«Рассматриваются вопросы по внедрению электронных транспортных накладных, электронной очереди и других возможностей, которые позитивно скажутся на упрощении процедур и процессов

Кроме того, выступая на 10-м Совещании министров транспорта стран-членов Шанхайской организации сотрудничества 28 апреля с.г. в Нью-Дели (Индия), глава Минтранса РТ Азим Иброхим также назвал этот проект очень важным с точки зрения достижения целей устойчивого развития. ///Министерство транспорта Таджикистана