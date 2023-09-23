Нарине Саакян: «ПРООН является одним из крупнейших международных партнеров Туркменистана в вопросах устойчивого развития»

«Мы в ПРООН гордимся своим сотрудничеством с Туркменистаном, направленным на поддержку прогресса страны с первых лет ее независимости. С каждым годом мы расширяем наше сотрудничество и охватываем новые сферы развития, основываясь на мировых знаниях и передовом опыте, новейших технологиях и инновационных решениях», – заявила Нарине Саакян, Постоянный Представитель Программы Развития ООН в Туркменистане.

Выступая на международной конференции в Ашхабаде, посвященной 32-ой годовщине независимости Туркменистана, Саакян подчеркнула, что ПРООН является одним из крупнейших международных партнеров страны в вопросах устойчивого экономического развития, смягчения последствий изменения климата и устойчивого управления природными ресурсами, ускорения цифровизации, защиты прав человека и продвижения гендерного равенства, повышения эффективности систем здравоохранения и социальной защиты, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам населения.

За годы независимости ПРООН совместно с партнёрами в Туркменистане осуществила сотни проектов в широком спектре тематических областей, направленных на расширение возможностей людей для создания более устойчивого и справедливого будущего, с сохранением баланса между людьми и окружающей средой.

Так, ПРООН внесла значительный вклад в национализацию и реализацию Целей в области устойчивого развития Туркменистана. ПРООН оказала содействие в разработке Национальной базы данных по ЦУР.

«Мы также рады были внести свой вклад в работу над вторым Добровольным национальным обзором о реализации ЦУР в Туркменистане, который был представлен на встрече высокого уровня в Нью-Йорке летом этого года. ПРООН оказывает содействие деятельности Объединенной экспертной группы по финансированию ЦУР, которую мы рассматриваем как эффективную платформу для выполнения обязательств страны по финансированию развития», – рассказала глава представительства ПРООН.

Еще одно актуальное направления взаимодействия ПРООН и Туркменистана, которое упомянула Саакян, это цифровизация.

«Мы укрепляем цифровой потенциал страны в области статистики, банковского дела, финансов и государственного управления. И это только начало», – продолжила она.

Кроме того, запущен стратегический проект с Агентством «Туркменарагатнашык» (Туркмен связь) в области цифровой трансформации государственного управления. Проект направлен на внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия в Туркменистане, включая проектирование и разработку системы, совершенствование нормативной правовой базы, привлечение международного передового опыта и повышение национального потенциала в сфере цифровой трансформации государственного управления.

Отдельно Саакян отметила расширяющееся сотрудничество Туркменистана и ПРООН в области здравоохранения и защиты здоровья человека. В рамках этого сотрудничества реализуются много-векторные проекты, покрывающие широкий профиль услуг здравоохранения. Особый акцент в проектах здравоохранения делается на обеспечении всеобщего охвата этими услугами.

Постоянный представитель ПРООН назвала большим достижением Туркменистана переход на полное государственное финансирование противотуберкулезных программ.

Далее Саакян обратила внимание участников форума на такое важное направление сотрудничества Туркменистана с ПРООН, как охрана окружающей среды и изменение климата.

«За последние 5 лет, при содействии наших партнеров, мы инвестировали более 20 миллионов долларов США на различные проекты в данной области для смягчения негативных последствий изменения климата и содействия реализации Национальных программ по защите окружающей среды», – сказала она.

Инклюзивный экономический рост, поддержка гендерного равенства – одна из сфер сопряжения усилий ПРООН и правительства Туркменистана.

«ПРООН в Туркменистане остается приверженной тому, чтобы гендерное равенство и улучшение положения женщин, основные права человека и необходимые условия для достижения устойчивого мира, стали реальностью. Вместе с партнерами по развитию ПРООН будет и далее прилагать все усилия для продвижения уважения и равных прав и возможностей для всех людей во всем мире», – подчеркнула Нарине Саакян.

Отметив, что Саммит ЦУР, который прошел в этой недели в Нью-Йорке в рамках 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ознаменовал начало нового этапа ускоренного прогресса в достижении Целей устойчивого развития, Постоянный представитель ПРООН заявила: «ПРООН готова совместно с Правительством страны, нашими международными партнерами, гражданским обществом и народом Туркменистана активизировать усилия по осуществлению национальной повестки развития и созданию мирного, справедливого и устойчивого будущего для всех».///nCa, 23 сентября 2023 г.