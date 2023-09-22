Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин подтвердили настрой на всестороннее развитие  туркмено-российских отношений

22 сентября 2023 года, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с днём рождения.

Стороны подтвердили «взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углублённого стратегического партнёрства», сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в Российской Федерации высоко ценят усилия Президента Сердара Бердымухамедова, направленные на укрепление традиционно конструктивного межгосударственного диалога.

В свою очередь, глава Туркменистана выразил признательность Президенту России за тёплые поздравления и констатировал, что сегодня партнёрство между Туркменистаном и Российской Федерацией, основанное на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания, находится на высоком уровне и развиваются по самому широкому спектру.

Ранее Владимир Путин направил Сердару Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», – говорится в послании. ///nCa, 22 сентября 2023 г.

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