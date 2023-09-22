Министры сельского хозяйства стран Центральной Азии и Китая договорились о создании совместной рабочей группы

19 сентября 2023 г. в китайском городе Янлинь провинции Шэньси состоялось первое совещание министров сельского хозяйства в формате «Китай – Центральная Азия».

На встрече, которая проходила под председательством Министра сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзяня, также приняли участие:

Кыргызстан – министр сельского хозяйства Аскарберк Джаныбеков,

Таджикистан – министр сельского хозяйства Курбон Хакимзода

Узбекистан – министр сельского хозяйства Азиз Воитов

Казахстан – заместитель министра сельского хозяйства Ербол Тасжуреков

Туркменистан – Посол Парахат Дурдыев

Главной темой форума стало «Содействие экономическому и торговому сотрудничеству в сельском хозяйстве на высоком уровне, содействие продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельского хозяйства».

«За 31 год, прошедший с момента установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии, сельскохозяйственные обмены быстро развивались, механизмы сотрудничества становились все более совершенными, торговля сельскохозяйственной продукцией быстро росла, инвестиционное сотрудничество стало более активным, а технические обмены – более углубленными. Углубление китайско-центральноазиатских сельскохозяйственных обменов и сотрудничества имеет хорошую основу», – констатировал Жэньцзянь.

В ходе своего выступления глава агроведомства КНР выдвинул три инициативы по сотрудничеству со странами центральноазиатского региона:

Во-первых, это стимулирование сотрудничества и использование потенциала таких механизмов, как Конференция министров сельского хозяйства Китая и Центральной Азии; содействие стратегическому диалогу в области сельского хозяйства;

Вторая инициатива заключается в углублении экономического и торгового сотрудничества, содействии строительству демонстрационных площадок для зерновой, хлопковой, плодоовощной сельскохозяйственной промышленности, повышении уровня инвестиций и сотрудничества во всех аспектах, а также содействии развитию местного сельского хозяйства и сельских районов.

В-третьих – поощрение научно-технических обменов с опорой на такие платформы, как Сельскохозяйственная база ШОС; уделение особого таким инновациям, как технология выращивания сельскохозяйственных культур методом сухого земледелия, в полной мере использование преимуществ научных и технологических ресурсов всех сторон и совместная работа по внедрению передовых технологий.

По итогам встречи было принято Совместное заявление о дальнейшем углублении инвестиционного и торгового сотрудничества в АПК по приоритетным направлениям.

Также стороны договорились создать рабочую группу по вопросам сельскохозяйственного торгово-экономического сотрудничества в формате «Китай-Центральная Азия».

Согласно заявлению, страны Центральной Азии и Китай будут поощрять взаимные инвестиции в ключевых областях сельского хозяйства. Будет оказана поддержка в совместном строительстве агропарков, складских и логистических объектов.

Кроме того, стороны договорились содействовать стабильному расширению взаимного доступа сельхозпродукции на рынки Китая и стран Центральной Азии на основе обеспечения безопасности, повышения эффективности таможенного оформления и ускорения процедур утверждения для карантина импортной продукции.

Еще одним пунктом заявления стало развитие научно-технического сотрудничества в области сельского хозяйства и обмена талантами. ///nCa, 22 сентября 2023 г. (на основе пресс-релизов министерств сельского хозяйства КНР и Казахстана)