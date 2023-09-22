Главы дружественных и региональных государств поздравляют Президента Туркменистана с днем рождения

Сегодня, 22 сентября 2023 г., Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполняется 42 года.
Руководители дружественных стран, стран – стратегических партнеров Туркменистана и стран региона направили поздравительные послания на имя главы государства. В их числе:
- Президент России Владимир Путин
- Председатель КНР Си Цзиньпин
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
- Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко
- член семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани
В своих посланиях лидеры высоко оценили лидерство Президента Сердара Бердымухамедова и его приверженность укреплению связей между Туркменистаном и их странами. Они также пожелали ему крепкого здоровья и успехов в его деятельности. ///nCa, 22 сентября 2023 г.