Главы дружественных и региональных государств поздравляют Президента Туркменистана с днем рождения

Сегодня, 22 сентября 2023 г., Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполняется 42 года.

Руководители дружественных стран, стран – стратегических партнеров Туркменистана и стран региона направили поздравительные послания на имя главы государства. В их числе:

Президент России Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко

член семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани

В своих посланиях лидеры высоко оценили лидерство Президента Сердара Бердымухамедова и его приверженность укреплению связей между Туркменистаном и их странами. Они также пожелали ему крепкого здоровья и успехов в его деятельности. ///nCa, 22 сентября 2023 г.