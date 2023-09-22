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Главы дружественных и региональных государств поздравляют Президента Туркменистана с днем рождения

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Сегодня, 22 сентября 2023 г., Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполняется 42 года.

Руководители дружественных стран, стран – стратегических партнеров Туркменистана и стран региона направили поздравительные послания на имя главы государства. В их числе:

  • Президент России Владимир Путин
  • Председатель КНР Си Цзиньпин
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
  • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
  • Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
  • Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко
  • член семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани

В своих посланиях лидеры высоко оценили лидерство Президента Сердара Бердымухамедова и его приверженность укреплению связей между Туркменистаном и их странами. Они также пожелали ему крепкого здоровья и успехов в его деятельности. ///nCa, 22 сентября 2023 г.

 

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