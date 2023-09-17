Президент Туркменистана примет участие в сессии ГА ООН и саммите Центральная Азия-США в Нью-Йорке

17-20 сентября 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с рабочим визитом Нью-Йорк. Об этом на заседании правительства в субботу, 16 сентября, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В рамках визита 19 сентября глава Туркменистана примет участие в первом саммите США-Центральная Азия «С5+1» и в работе 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

Также глава государства проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарём ООН.

Комментируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность страны и впредь содействовать наращиванию позитивного международного взаимодействия в формате ООН в целях упрочения всеобщего мира и безопасности, обеспечения условий для всеобщего устойчивого развития.

Глава государства отметил важность проведения планомерной работы по разъяснению мировой общественности приоритетных позиций Туркменистана, отражающих перспективное видение ключевых направлений взаимодействия на платформе ООН, возможностей дальнейшего развития эффективного партнёрства, отвечающего интересам общего благополучия.

Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить высокий организационный уровень подготовки к рабочему визиту Правительственной делегации Туркменистана в Нью-Йорк в целях участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будут озвучены новые конструктивные инициативы Туркменистана, призванные способствовать наращиванию плодотворного международного сотрудничества. ///nCa, 17 сентября 2023 г.

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