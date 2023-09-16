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Белый Дом готовится к саммиту с Центральной Азией

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Президент США Джо Байден встретится с президентами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на первом в истории президентском саммите в формате 5+1. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время недавнего пресс-брифинга в Белом Доме.

«Формат C5+1 фактически начался в 2015 году.  С тех пор он укрепился.  И теперь мы впервые увидим, как это происходит на уровне лидеров», – сказал он.

По словам Салливана, саммит позволит лидерам обсудить целый ряд вопросов, от региональной безопасности до торговли и взаимодействия, изменения климата и текущих реформ по улучшению управления и верховенства закона.

Ожидается, что итогом саммита станет принятие совместного заявления, в котором будут намечены конкретные шаги для сотрудничества между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

“Соединенные Штаты предоставят на рассмотрение некоторые ресурсы, чтобы иметь возможность делать это эффективно”, – отметил Салливан.

«Этот саммит не направлен против какой-либо страны.  Именно ради позитивной повестки дня мы хотим работать с этими странами», – подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста. ///nCa, 16 сентября 2023 г.

 

#США, #ЦентральнаяАзия, #Туркменистан, #Таджикистан, #Узбекистан, #Казахстан, #Кыргызстан

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